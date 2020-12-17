شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأفوكادو يومياً يساعد فى تحسين صحة الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة من جامعة إلينوي الأمريكية أن تناول الأفوكادو كجزء من نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء، والأفوكادو غذاء صحي غني بالألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة، ومع ذلك ، لم يتضح كيف يؤثر الأفوكادو على الميكروبات في الجهاز الهضمي أو القناة الهضمية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو يوميًا كجزء من الوجبة لديهم وفرة أكبر من ميكروبات الأمعاء التي تكسر الألياف وتنتج مستقلبات تدعم صحة الأمعاء، لديهم أيضًا تنوع ميكروبي أكبر مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا وجبات الأفوكادو في الدراسة.

المستقلبات الميكروبية هي مركبات تنتجها الميكروبات وتؤثر على الصحة، كما قلل استهلاك الأفوكادو من الأحماض الصفراوية وزيادة الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة وترتبط هذه التغييرات بنتائج صحية مفيدة.

شملت الدراسة 163 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة - التي تم تعريفها على أنها مؤشر كتلة الجسم لا يقل عن 25 كجم / م 2 ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة، لقد تلقوا وجبة واحدة يوميًا للاستهلاك كبديل للإفطار أو الغداء أو العشاء.

تناولت مجموعة واحدة ثمرة أفوكادو مع كل وجبة، بينما تناولت المجموعة الضابطة وجبة مماثلة ولكن بدون الأفوكادو.

قدم المشاركون عينات من الدم والبول والبراز طوال الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا كما أبلغوا عن مقدار الوجبات المقدمة التي تناولوها، وكل أربعة أسابيع سجلوا كل شيء يأكلونه.

بينما ركزت الأبحاث الأخرى حول استهلاك الأفوكادو على فقدان الوزن، لم يُنصح المشاركون في هذه الدراسة بتقييد أو تغيير ما يأكلونه وبدلاً من ذلك ، استهلكوا وجباتهم الغذائية العادية باستثناء استبدال وجبة واحدة يوميًا بالوجبة التي قدمها الباحثون.

كان الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف آثار استهلاك الأفوكادو على البكتيريا المعدية المعوية ،.

الأفوكادو غني بالدهون، ومع ذلك، وجد الباحثون أنه بينما استهلكت مجموعة الأفوكادو سعرات حرارية أكثر بقليل من المجموعة الضابطة، تم إفراز المزيد من الدهون في البراز.