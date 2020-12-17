شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمه شتوية تدعم مناعتك وتشعرك بالدفء.. أهمها البطاطا والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتي الشتاء بأيام أقصر وليالي أطول، والأيام القصيرة تعني الحصول على كمية أقل من ضوء الشمس مما يزيد من الشعور بالكسل والإرهاق طوال الوقت ، فالشتاء يجعل عقلك أقل نشاطًا ، وبالتالي يجعلك خاملًا، وهناك بعض الأطعمة الشتوية التي ستوفر لك الطاقة وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

يمكن أن يلعب الطعام دورًا رئيسيًا في الحفاظ على نشاطك وصحتك، من الضروري الحفاظ على تغذية الجسم خلال فصل الشتاء توفر الأطعمة المختلفة الطاقة لجسمك وتحافظ على حركتك. النظام الغذائي هو مفتاح الحياة الصحية.

الأطعمة الشتوية التي تحتاج إلى تضمينها في نظامك الغذائي

البطاطا الحلوة: هي جزء من طعام الشتاء وهي غنية بالتغذية وتحتوى على مادة بيتا كاروتين بكمية عالية تقوي جهاز المناعة وتمنح جسمك الطاقة التي يحتاجها كما أنها تزيد من التمثيل الغذائي.

الفواكه الجافة والمكسرات: تحافظ على دفئك في الشتاء وتوفر أيضًا قوة لنظامك الفواكه الجافة مثل الفستق واللوز والتين والجوز والكاجو غنية بالألياف والمواد الغذائية يفضل الناس تناول الفواكه الجافة في الشتاء بسبب خصائصها الغذائية.

العسل: من المعروف أن العسل معزز للطاقة الطبيعية يمتص جسمك الجلوكوز الموجود في العسل بسرعة ويمنحك دفعة مفاجئة من الطاقة كما أنه يوفر القوة وهو مفيد للغاية لنظامك، العسل مصدر للطاقة الطبيعية، يمكن استهلاكه بعدة طرق مختلفة يمكنك مزج العسل بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج يمكن أيضًا استهلاك العسل مباشرة.

الفاصوليا: الفاصوليا الخضراء من الخضروات الشتوية ولها قيمة غذائية عالية إنها غنية بالألياف وفيتامين ب. للفاصوليا الخضراء العديد من الفوائد الصحية، أحدها توفير الطاقة لجسمك والحفاظ على نشاطك طوال اليوم.

دقيق الشوفان: الشوفان هو طعام الإفطار الأساسي في فصل الشتاء إنه غني جدًا بالألياف ويجب تضمينه في نظامك الغذائي حتى يتمكن جسمك من الحصول على فائدة عامة يمكن تناول دقيق الشوفان بعدة طرق يمكنك تناوله مع الحليب أو الفواكه الطازجة أيضًا كما يعزز الشوفان مناعتك ويمنحك القوة التي يحتاجها جسمك في الصباح الباكر.