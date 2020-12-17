شكرا لقرائتكم خبر عن الماء وحمية البحر المتوسط طرق وقاية من حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة طبية روسية أن شرب أكبر كمية ممكنة من الماء والاعتماد على نظام غذائى مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، يساعدان على تخفيض خطر تكون الحصوات فى الكلى ، لأنها غنية بالخضراوات والفواكه والأسماك، وبكمية معتدلة من منتجات الألبان. وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

وحذر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف من تناول بعض أنواع المواد الغذائية التى تسبب تشكل الحصى في الكلى وهى : الدهون الحيوانية والبروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء، هذه المواد تزيد من خطر تكون الحصوة في الكلى، وبالطبع هناك مواد أخرى تسبب ذات المشكلة. والملح والزيوت والبروتينات الحيوانية".

وأضاف ألكسندر أن هناك مواد غذائية مفيدة لصحى الإنسان، مثل السبانخ والخضراوات، ولكنها تزيد من الأكسالات أملاح وإسترات حمض الأكساليك في الدم، ما يزيد من خطر تكون الحصوات.

وأوضح بأن الحصوات في الكلى يمكن أن تسببه المشروبات الكحولية أيضا، كما يمكن أن تسببه المشروبات الغازية المحلاة.

تعتبر حصوات الكلى هي الترسبات الصلبة التي تتراكم داخل الكليتين، وتتركب من المعادن والأملاح الحمضية، يمكن أن تتطور حصوات الكلى أيضًا في مجرى البول والمثانة والحالب، وهناك أنواع مختلفة من حصوات الكلى وكل نوع مصنوع من أكسالات الكالسيوم، وحمض البوليك وتستلزم جراحة لاستخراجها.