شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق للعلاجات المنزلية لمرض الصدفية.. منها اليوجا والشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الصدفية مرضا مناعيا يتسبب في ظهور بقع حمراء على الجلد، كما تؤثر عادة على اليدين والركبتين أو فروة الرأس، وعلى الرغم من عدم وجود علاج دوائي لمرض الصدفية وعلاجات أخرى متعددة، إلا أن هناك بعض الطرق للعلاجات المنزلية لهذا المرض، وفقا لموقع webmd.

خل التفاح

ضعي خل التفاح القليل منه على رأسك عدة مرات في الأسبوع، إما بقوة كاملة أو ممزوجًا بالماء .



خل تفاح

الفلفل الحار

يقول الباحثون إنه يمكن أن يقلل الألم والالتهاب والاحمرار ستجده في الكريمات المتاحة دون وصفة طبية، يقول بعض الناس إنه يمنحهم إحساسًا حارقًا عندما يضعونه على بشرتهم.



الفلفل الحار

الكركم

الكركم المعروف بالعشب الأصفر رغم شهرته كبهارات وتوابل تضاف مع الأطعمة خاصة الأرز بالكاري، إلى أن الدراسات تشير إلى أنه قد يقلل من الصدفية في الجسم، كما يمكنك تجربته كعنصر في وجباتك أو كمكمل غذائي.



الكركم

الشوفان

الشوفان اللذيذ رغم شهرته كنظام غذائى مناسب للرجيم، إلا أنه يعتبر وصفة طبيعية لتهدئة بشرتك من الصدفية، ضعى بعض الشوفان المطحون في حمامك واسترخي، وقبل ذلك تأكدى من أن الماء دافئا وليس ساخنًا حتى لا تهيج بشرتك.



الشوفان

اليوجا

قلل من توترك للتخلص من الأعراض، يمكن أن يساعدك التأمل في تخطي الصدفية تعتبر اليوجا مفيدة بشكل خاص إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الصدفي أيضا، لأنها تخفف آلام المفاصل وتوسع نطاق حركتك.



اليوجا

الصبار

تشير الدراسات إلى أن الصبار يمكن أن يحسن الصدفية، فهو مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل الاحمرار، كما يستخدمه البعض ممزوجا فى صورة كريم أو جل غير معطر يحتوي على 0.5٪ منه على بشرتك.