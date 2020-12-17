شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا وأسباب ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت المخاوف حول العالم جراء إعلان منظمة الصحة العالمية عن السلالة الجديدة المتطورة من فيروس كورونا، التى ظهرت مؤخرا فى بريطانيا، بعد أن أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك عن ظهورها والمخاوف بشأن مضاعفاتها، الأمر الذى أثار الرعب فى قلوب الملايين مرة أخرى.

ونستعرض فى السطور التالية كل ما نريد معرفته حول السلالة الجديدة من الفيروس التاجى، ومدى فعالية اللقاحات الجديدة مواجهة تلك السلالة التى عثر عليها داخل بريطانيا وتتسم بسرعة انتشارها مقارنة بالسلالات الأخرى من الفيروس التاجى.

ما هى السلالة الجديدة من فيروس كورونا؟

هى نوع جديد من الفيروس تتميز بقدرتها على الانتشار والنفاذ بشكل سريع داخل جسم الانسان ومواجهة الجهاز المناعى.

أين ظهرت السلالة المتطورة ؟

ظهرت السلالة الجديدة فى جنوب إنجلترا وتسببت فى زيادة معدلات الإصابات فى غضون 24 ساعة الى ألف إصابة فى بعض المناطق التابعة لجنوب بريطانيا.

ما المخاطر المرتبطة بالسلالة المتطورة من فيروس كورونا؟

النتائج الأولية تشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل اسرع لكن لم يتم الوصول إلى دلائل علمية تؤكد أن السلالة الجديدة قد تؤدى الى مضاعفات خطيرة تختلف عن النسخ القديمة من الفيروس التاجى.

هل تنجح لقاحات كورونا فى مواجهة السلالة الجديدة؟

افاد تقرير صادر عن جامعة أبردين البريطانية أن السلالة الجديدة قد يتم القضاء عليها بواسطة اللقاحات المعتمدة حديثا مثل لقاح فايزر، فلم يثبت حتى الان قدرتها على التغلب على هذه اللقاحات .

ما سبب ظهور سلالات متطورة من الفيروس؟

يرجع اسباب ظهور السلالة الجديدة الى ارتفاع البروتين داخل الفيروس الذى يهاجم الجهاز المناعى، فمن الطبيعى أن يحدث تطورا للفيروس يعادل الف مرة عن نسخته الأولى.