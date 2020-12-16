إسرائيل تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا.. ونتنياهو أول من يحصل على اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المكتب الرئاسي في إسرائيل، الأربعاء، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، الأحد، وسيكون العاملون بمجال الصحة أول من يحصل على اللقاح.

وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس رؤوفين ريفلين سيشارك في فعالية رسمية بالقدس وسيتلقى التطعيم مع موظفي الصحة.



وكان من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم في 27 ديسمبر/كانون أول، ولكن هناك تكهنات بتقديم موعدها.

ووصلت جرعات اللقاح الأولى إسرائيل قبل أسبوع، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن البلاد يمكن أن تعطي 60 ألف لقاح في اليوم، وإنه سيكون أول من يحصل على اللقاح.

ومن ناحية أخرى، تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل الحاجز الذي حددته الحكومة، مما يعني إمكانية فرض إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، تسجيل 2862 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حاجز الـ 2500 إصابة الذي حددته الحكومة لتشديد إجراءات مواجهة الفيروس.

وقالت الحكومة إنه في حال لم تثبت القيود المشددة فعالية خلال 3 أسابيع قد يتم فرض إغلاق عام مجددا.

وتشهد إسرائيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس في أعقاب فصل صيف معتدل نسبيا.

وفرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ما أدى إلى تراجع الإصابات من حوالي 9 آلاف إلى 20 فقط. ثم بدأت تخفيف القيود تدريجيا، مما أدى إلى زيادة أعداد الإصابة مجددا.