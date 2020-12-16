زيادة قياسية بوفيات كورونا في تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وسجلت تركيا، الأربعاء، 240 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع في المجمل إلى 17121 حالة وفاة.
وسجلت تركيا أيضا 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها حالات لا تظهر عليها الأعراض.
وظلت تركيا لأربعة أشهر تسجل الحالات التي تظهر عليها الأعراض فقط، لكنها تسجل جميع الحالات منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني.
وسجلت تركيا إجمالا 1.928 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في مارس/ آذار.
وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام العمل وعزلا عاما في العطلات الأسبوعية في محاولة لكبح الزيادة في الإصابات.
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