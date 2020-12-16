موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجأة أمازون ومواصفات أودي A5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة "زوكس" المتخصصة في صناعة المركبات ذاتية القيادة، التابعة لشركة "أمازون" عن أول سيارة أجرة ذاتية القيادة من إنتاجها.

كشفت أودي الألمانية عن النسخة الأحدث من طراز A5 ضمن فئات كوبيه والمقرر طرحها في 2021.

أعلنت ماركة لكزس اليابانية المصنعة للسيارات عن طرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021، من طراز ES، تنافس بها سيارات مرسيدس E53، و أودي A7.

ضعف الكهرباء في السيارة يؤثر عليها بشكل عام مما قد يتسبب في عدم القدرة على تشغيلها، وفيما يلي 5 أسباب هامة لضعف الكهرباء في السيارة.

