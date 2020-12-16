شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1.6 مليون طفل أمريكى أصيبوا بعدوى فيروس كورونا منذ ظهور الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أنه تم تشخيص إصابة ما يقرب من 180 ألف طفل في الولايات المتحدة بعدوى فيروس كورونا في الفترة من 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وبذلك يصل المجموع التراكمي إلى أكثر من 1.6 مليون حالة في الولايات المتحدة منذ بدء الوباء.

ووفقا لتقرير شبكة "CNN"، يمثل الأطفال ما يزيد قليلاً عن 12٪ من جميع حالات كورونا، في الولايات التي تبلغ عن الحالات حسب العمر.

ولاحظت المجموعة، التي تمثل أطباء الأطفال، أن هناك زيادة بنسبة 23 ٪ في حالات كورونا للأطفال خلال تلك الفترة، حيث تشمل هذه التواريخ عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر، حيث سافر أكثر من 4 ملايين شخص لقضاء العطلة.



اعداد الاطفال المصابين بكورونا

تأثير طويل الأمد على الأطفال غير معروف

لا يزال المرض الشديد الناجم عن كورونا نادرًا نسبيًا بين الأطفال، ما بين 0.2 ٪ و 4.4 ٪ من جميع الأطفال المصابين بـ كورونا، انتهى بهم الأمر في المستشفى ، اعتمادًا على الولاية ، وكان الأطفال يمثلون 0.21 ٪ على الأكثر من جميع وفيات كورونا، حيث أبلغت 15 ولاية عن عدم وجود وفيات بين الأطفال في هذه الفترة الزمنية.

وقالت الجمعية الأمريكية لطب الأطفال، إنه لا تزال هناك حاجة ملحة لجمع المزيد من البيانات حول الآثار طويلة المدى للوباء على الأطفال، بما في ذلك كيفية تأثير كورونا عليهم جسديًا وعقليًا.

اقترحت دراسة جديدة، حتى بين الأطفال والمراهقين، أن مواجهة الأشخاص المصابين بـ كورونا، وحضور التجمعات مع أشخاص خارج أسرتهم يمكن أن يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالمرض.

ومع ذلك، فإن ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي باستمرار يمكن أن يمنع انتشار كورونا، وفقًا للدراسة التي نشرتها يوم الثلاثاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

قام الباحثون - من جامعة ميسيسيبي ووزارة الصحة بولاية ميسيسيبي وفريق الاستجابة لـ CDC كورونا - بفحص بيانات 397 طفلاً ، تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، تم اختبارهم لـ كورونا في ميسيسيبي بين سبتمبر ونوفمبر.

ارتداء القناع داخل المدارس

أفادت الدراسة أن أولئك الذين حصلوا على نتائج اختبار إيجابية كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن اتصالهم الوثيق بشخص مصاب بـ كورونا ، وكانوا أقل عرضة للإبلاغ عن ارتداء قناع ثابت من قبل الطلاب والموظفين داخل مدرستهم.

كتب الباحثون في الدراسة، أنه من بين 236 طفلاً في الدراسة الذين التحقوا برعاية الأطفال أو المدرسة في الأسبوعين السابقين للاختبار، "أبلغ آباء 64٪ من مرضى الحالات و 76٪ من المشاركين الضابطين أن أطفالهم وجميع الموظفين ارتدوا أقنعة داخل المنشأة.

ووجد الباحثون أيضًا أنه من بين جميع الأطفال والمراهقين في الدراسة الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا، أفاد 69 ٪ أنهم كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب بالمرض مقارنة بـ 42 ٪ من المشاركين في الدراسة الذين كانت نتائجهم سلبية.