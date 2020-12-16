شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار الجانبية لـ لقاح كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من القلق بسبب الأعراض التى تظهر بعد تناول لقاح كورونا، وظهرت أعراض حمى وألم وصداع مستمر على بعض ممن تناولوا اللقاح مؤخرًا.

ومثل أى لقاح هناك بعض الآثار الجانبية، لذلك نعرض أهم الآثار الجانبية للقاح كورونا المتوقع، وفقا لتقرير مجلة "New England Journal of Medicine".