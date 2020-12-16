شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من فقدان حاسة الشم والذوق؟ جرب هذه العلاجات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول موسم البرد، يبدأ السعال والعطس والصفير مع انخفاض درجة الحرارة، مما يشير إلى أننا دخلنا فصل الشتاء رسميًا، ولكن هذا العام ، لدينا أيضًا تفشي فيروس كورونا لجعل الأمور أكثر تعقيدًا.

أعراض البرد والسعال وفيروس كورونا متشابهة للغاية، مما يزيد الوضع تعقيدًا، وقد تم العثور على اثنين من الأعراض - فقدان حاسة الشم والتذوق من العلامات البارزة لـ كورونا، وإذا واجهت هذه الأعراض ، فلا بد أنك قلق بشأن ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا أم لا.

في معظم الحالات، تكون هذه نتائج البرد التي تؤثر على الأعصاب الشمية وتعيق الشم والتذوق، يمكن أن يؤدي تناول الأدوية لهذه المشكلات الدقيقة إلى انسداد الأنف وزيادة وقت الشفاء. وقد تكون العلاجات الطبيعية أو العلاجات المنزلية أكثر فعالية في علاج المشكلة.

ما الذي يسبب فقدان حاسة الشم والتذوق؟

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، كلاً من فقدان حاسة الشم والذوق معًا هو أنهما مترابطان ببعضهما، تميل إلى فقدان حاسة التذوق بعد فقدان حاسة الشم قد يستغرق الأمر يومًا أو يومين لاستعادة هذه الحواس.

المسببات الشائعة لفقدان حاسة الشم والتذوق هي مشاكل في الجهاز التنفسي ، والجيوب الأنفية ، والشيخوخة ، والتهاب الفم ، وطقم الأسنان ، وما إلى ذلك. إذا لم تلاحظ تحسن حاسة الشم والذوق بعد 3-4 أيام ، فيجب عليك استشارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة للعثور على السبب الجذري.

علاجات منزلية لعلاج فقدان حاسة الشم والذوق1. زيت الخروع

لا يمكن لزيت الخروع إعادة فقدان حاسة الشم والتذوق فحسب ، بل يمكنه أيضًا تقليل أعراض البرد والسعال الأخرى بما في ذلك التورم أو الالتهاب، حيث يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يساعد في مكافحة الأمراض الموسمية.

فقط قم بتدفئة ملعقة صغيرة من الزيت وضع قطرة واحدة في كل فتحة لأنف، افعل ذلك مرتين في اليوم حتى تستعيد حواسك.

2. الثوم

يعتبر الثوم من أفضل العلاجات المنزلية لنزلات البرد والانفلونزا، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات لمحاربة البرد وتخفيف الأعراض.

يتم ذلك عن طريق غلي الثوم المفروم في كوب من الماء، صفي السائل واشربه دافئًا، وهناك العديد من الفوائد لشرب شاي الثوم غير تخفيف انسداد الأنف واستعادة الطعم.

3. الزنجبيل

الزنجبيل علاج فعال آخر للتخلص من أعراض السعال والبرد، فهو بالفعل أحد أفضل المكونات في مطبخك، يمكن أن يساعد في العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك فقدان حاسة الشم والتذوق حيث له رائحة قوية مع نكهة نفاذة.

فقط اشرب شاي الزنجبيل مرتين في اليوم أو مضغ الزنجبيل على فترات منتظمة، لكن لا تفرط في تناوله لأنه قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل أخرى مثل تهيج الحلق وحموضة المعدة وما إلى ذلك.

4. فلفل حار

يحتوي هذا النوع من الفلفل على مركب الكابسيسين الذي وجد أنه فعال في تخفيف احتقان الأنف، في معظم الحالات يكون الازدحام هو السبب الرئيسي لفقدان حاسة الشم والتذوق، لذلك ، يمكن أن يساعد الفلفل الحار.

كوب واحد من الماء الدافئ ، أضيفي ملعقة صغيرة من الفلفل الحار وملعقة كبيرة من العسل، اشرب هذا الخليط مرة واحدة في اليوم حتى تحصل على الراحة. لا تتجاوز كمية الفلفل الحار لأنه يمكن أن يهيج معدتك ويسبب ارتفاع ضغط الدم.

5. عصير ليمون

حسنًا، يُعتقد أن الليمون ليس جيدًا أثناء البرد بسبب الطعم الحمضي ولكن عصير الليمون له خصائص مضادة للميكروبات لإلغاء انسداد أنفك وطعمك.

في كوب من الماء الدافئ ، أضيف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، اشرب هذا العصير دفعة واحدة، سيكون من الأفضل شربه هذا قبل وجبات الطعام.

6. خل التفاح

من كان يظن أن خل التفاح الذي يساعد على إنقاص الوزن وأمراض الجهاز الهضمي يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في استعادة حاسة الشم والذوق؟ يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تزيل احتقان الأنف عن طريق القضاء على الميكروبات.

في كوب من الماء ، أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل، لا تستهلك المزيد من خل التفاح لأنها قد تسبب ضائقة في الجهاز