شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: سلاله كورونا الجديدة ببريطانيا تنتشر بأماكن جديدة بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في جنوب شرق إنجلترا بأسكتلندا وويلز، أن أعضاء علماء اتحاد Covid-19 Genomics في المملكة المتحدة حذروا، اليوم، من أنه يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع من السلالة السائدة، والتي تم استيرادها من قبل المصطافين من إسبانيا في الصيف والتي تمثل الآن غالبية الإصابات.

وأعلنت الصحة البريطانية عن وجود السلالة أمس، وقالت إنه يبدو أنها مرتبطة بانفجار حالات الإصابة في لندن وجنوب شرق، وقال الخبراء الذين يبحثون عن نوع الفيروس اليوم إنه لا يوجد دليل قاطع على أن هذه النسخة يمكن أن تنتشر بشكل أسرع ، لكنها كانت تتزايد بمعدل أكبر بكثير من أي سلالة أخرى في البلاد ، حيث تم العثور على ما لا يقل عن 1000 شخص مصابين بهذا النوع من الفيروس منذ اكتشافه في أواخر سبتمبر ، لكن لم يتم الكشف عن مواقعهم.

تشير سجلات المختبر عبر الإنترنت إلى أن أول إصابة بالفيروس جاءت من مختبر Lighthouse Lab التابع للحكومة في ميلتون كينز في 20 سبتمبر ، وهناك بعض القلق من أن السلالة المتحورة يمكن أن يكون شكلًا لا يتعرف عليه الجهاز المناعي جيدًا وأن اللقاحات قد لا تكون فعالة، ويدرس العلماء هذا الأمر ويفحصون أيضًا ما إذا كانت أي من هذه الطفرات تساهم في زيادة انتقال العدوى أم لا.

قال البروفيسور توم كونور خبير الجينوم والفيروسات من جامعة كارديف "من الواضح تمامًا أنه انتشر إلى ما بعد جنوب شرق إنجلترا وينتشر في أجزاء أخرى من البلاد."

وأوضح البروفيسور نيك لومان ، خبير الجينوم الميكروبي في جامعة برمنجهام "ليس لدينا أي دليل على أن هذا جاء من أي دولة أخرى إنه نوع من الخروج من العدم."