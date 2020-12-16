شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تبدأ التجارب السريرية على أول لقاح فى صورة بخاخ أنف ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أدوية أمريكية، عن بدء التجارب السريرية لإنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا يعمل في صورة بخاخ أنفي، من خلال إجراء التجارب على 50شخصا متطوعا من بريطانيا، للتأكد من النتائج الأولية حول اللقاح الأنفي الجديد، طبقا لما ورد في موقع Dalily mail.

وأشارت الدراسات البشرية للقاح التجريبي COVI-VAC إلى أن اللقاح سيعطي عن طريق رذاذ الأنف بدلا من الحقن الموضعي، حيث ستبدأ التجارب في بداية يناير المقبل بعد ما تم تعديل اللقاح الذي يتشابه مع لقاح الأنفلونزا الذي يتناوله الأطفال.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، إن التجارب السريرية بدأت بعد التأكد من السلامة الإيجابية في الدراسات على الحيوانات، مما يعني أن المتطوعين سيحصلون على نسخة معدلة وراثيًا من Covid أضعف من اللقاح الحقيقي ولكنها لا تزال معدية.

وقالت الشركة الأمريكية إن لقاح COVI-VAC لن يحتاج إلى إبرة وحقنة أو مخزن شديد البرودة ، على عكس اللقاحات الأخرى التي يجب حفظها في درجات حرارة منخفضة للغاية ، بما في ذلك لقاحات Pfizer.

ويعتمد اللقاح الأنفي الجديد من خلال تحفيز جهاز المناعة بنفس الطريقة التي يعمل بها المرض الحقيقي ، ولكن من خلال الاعتماد على الفيروسات غير القادرة على التسبب في مرض خطير.

وأوضحت الدراسات أن اللقاح الأنفي الجديد سيكون عبارة عن جرعة واحدة في التجارب، نظرا لأنه تم مصمم لإنتاج مناعة ضد أجزاء مختلفة من فيروس كورونا ، مقارنة بااللقاحات الأخرى التي تنتج مناعة ضد بروتين سبايك من الخارج، الأمر الذي يجعله فعال لمواجهة الفيروس حتى في حالة التحور الجديدة.

كشفت شركة أدوية أمريكية، عن بدء التجارب السريرية لإنتاج اول لقاح ضد فيروس كورونا يعمل في صورة بخاخ أنفي، من خلال إجراء التجارب على 50شخص متطوع من بريطانيا.