شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا الأمريكية تمنح المتطوعين الذين تلقوا العلاج الوهمى جرعات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة مودرنا الأمريكية لتقديم جرعة لقاح فيروس كورونا الخاصة بها للمشاركين في التجربة الذين تلقوا علاجًا وهميًا في المرحلة النهائية من الدراسة بمجرد اعتماد اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" سيتم منح المشاركين الفرصة أولاً لمعرفة ما إذا كانوا قد حصلوا على اللقاح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون بإمكانهم طلب اللقاح، يأتي ذلك بعد أن أصدر موظفو إدارة الغذاء والدواء تقريرًا إيجابيًا عن لقاح مودرنا أمس الثلاثاء ، قائلين إنها فعالة بنسبة 94.1 ٪ في منع أعراض فيروس كورونا، وستجتمع لجنة من المستشارين في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتصويت على توصيتهم ، والتي ليست الوكالة ملزمة باتباعها، لكنها تفعل ذلك غالبًا، وإذا صوّت المستشارون لدعم اللقاح ، فمن المحتمل أن يتم تفويضه بسرعة من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وقال راي جوردان، المتحدث باسم شركة مودرنا:" تأمل الشركة أن تبدأ في تقديم اللقاح للمتطوعين في غضون أسبوع إلى أسبوعين بعد حصولها على ترخيص استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء".

يأتي ذلك مثلما قامت شركة فايزر الأمريكية بالسماح قريبًا للمشاركين في تجربة لقاح كورونا الذين تلقوا العلاج الوهمي، وليس اللقاح الحقيقى بالحصول على الجرعات الفعلية للقاح إذا رغبوا في ذلك.

وقالت فايزر في بيان عبر البريد الإلكتروني: "في انتظار الموافقات المطلوبة، تخطط شركتا فايزر وبايونتك لتوفير خيار للمشاركين في التجارب السريرية الذين تلقوا الدواء الوهمي للحصول على اللقاح في المواعيد المحددة في الدراسة سيكون هذا الخيار طوعيًا ويتم تنفيذه بالتوافق مع السلطات التنظيمية حيث تجري التجربة."