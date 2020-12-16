شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض السلالة الجديدة لـ كورونا فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الأنباء عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا حالة من الذعر، خاصة أن التقارير تزعم أنها سريعة الانتشار في جنوب البلاد.ووفقا لتقرير جريدة ذا صن البريطانية " The sun"، تشمل الأعراض الرسمية لفيروس كورونا سعالاً مستمراً جديداً، وفقدان حاسة التذوق والشم وارتفاعا في درجة الحرارة.

ووفقا للتقرير، تعتبر الطفرات طبيعية في فيروسات مثل كورونا ، لكن البعض تساءل عما إذا كانت جهود اللقاح يمكن أن تثبطها السلالة الجديدة بينما يتدافع العلماء لمعرفة المزيد عن الطفرة.

قال كبير المسئولين الطبيين ، البروفيسور كريس ويتي ، إن أعراض السلالة الجديدة ، التي تم العثور عليها في أكثر من 1000 حالة ، لا تختلف عن السلالة المنتشرة بالفعل في جميع أنحاء البلاد.



ارعاض سلالة كورونا الجديدة

ويتفق العلماء على أن الفيروس يصيب أشخاصًا مختلفين بطرق مختلفة وما أصبح أكثر وضوحًا مع انتشار الوباء هي العلامات التي يجب البحث عنها، وتسرد هيئة الخدمات الطبية البريطانية " NHS " الأعراض الثلاثة الرئيسية لفيروس كورونا على النحو التالي:

سعال جديد ومستمر - حيث تسعل كثيرًا لأكثر من ساعة، أو تصاب بثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة.

الحمى - حيث تكون درجة حرارتك أعلى من 37.8 درجة مئوية.

فقدان حاسة الشم أو التذوق .

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعد التعب أيضًا أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لـكورونا، حيث حددت المنظمة الأعراض الأقل شيوعًا على النحو التالي:

اوجاع والآم.

إلتهاب الحلق.

إسهال.

التهاب ملتحمة العين.

الصداع .

طفح جلدي على الجلد أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

قد يستغرق ظهور الأعراض حوالي 5 أو 6 أيام من إصابة شخص بالفيروس، ولكن في بعض الحالات قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين.

قد يكون بعض الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا بدون أعراض - وهذا يعني أنهم لا يظهرون أيًا من الأعراض الرئيسية، في حين أن الأعراض المذكورة أعلاه هي الأكثر شيوعًا - فقد عانى الأشخاص الآخرون من مجموعة من الأعراض الأخرى وهي تختلف عند الأطفال.

قال البروفيسور ويتي إنه بينما يُعتقد أن أعراض السلالة الجديدة مماثلة لأعراض أخرى ، لا تزال هيئة الصحة العامة في إنجلترا تحلل السلالة الجديدة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول انتشارها وكيف ستؤثر على إنتاج اللقاح.

يتطور الفيروس بشكل مختلف لدى الأشخاص وهناك أعراض أخرى تظهر على الأشخاص مثل تساقط الشعر، والحالة المعروفة باسم تساقط الشعر الكربي (TE) ، هي عندما يعاني الشخص مؤقتًا من تساقط الشعر.

وقال الأطباء إن هذا يحدث عادة إذا كان المريض قد عانى مؤخرًا من موقف مرهق، حيث يحدث تساقط الشعر عندما يتغير عدد الحويصلات في فروة الرأس، وعادة ما يؤثر على الجزء العلوي من فروة الرأس وفي معظم الحالات.

حث الخبراء الجمهور على التزام الهدوء وقالوا إنه من المتوقع حدوث طفرات في فيروس مثل كورونا، حيث أوضحت أخصائية المناعة الفيروسية بجامعة برمنغهام ، إن الطفرات ستتراكم وتؤدي إلى متغيرات فيروسية جديدة يدفعها نظام المناعة لدينا للتغيير أو الفناء.

وأضافت: "هذا الفيروس لا يتحور بسرعة الأنفلونزا ، وعلى الرغم من أننا بحاجة إلى إبقائه تحت المراقبة ، فلن يكون تحديث اللقاحات الجديدة أمرًا كبيرًا عند الضرورة في المستقبل.

"معظم الطفرات لن تكون مهمة أو مدعاة للقلق ، لكن بعضها قد يمنح الفيروس ميزة تطورية قد تؤدي إلى انتقال أعلى أو تعني أنه أكثر ضررًا."