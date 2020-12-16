شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التجارب السريرية للقاح محتمل جديد لكورونا ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فالينفا الفرنسية النمساوية للتكنولوجيا الحيوية أنها ستبدأ تجارب سريرية لمرشح لقاح لفيروس كورونا في بريطانيا، حيث طلبت الحكومة بالفعل ما لا يقل عن 60 مليون جرعة، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وأوضح مطور اللقاح أن تجارب المرحلتين الأولى والثانية، التي تضم حوالي 150 من البالغين الأصحاء، ستركز على سلامة اللقاح وقدرته على تحفيز الاستجابة المناعية بثلاث جرعات مختلفة وبدعم من المعهد الوطني البريطاني للصحة ، ستجرى الاختبارات في عدة مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتأمل Valneva في تحديد الجرعة المثلى للقاح في الربع الثاني من العام المقبل ، مما يضعها في المسار الصحيح للموافقة عليها بحلول الخريف بعد عدة أشهر من طموحها السابق في منتصف عام 2021.

بالإضافة إلى طلب مؤكد للحصول على 60 مليون جرعة ، لدى بريطانيا خيارات لشراء 130 مليون جرعة أخرى بين 2022 و 2025 في صفقة تصل قيمتها إلى 1.4 مليار يورو (1.7 مليار دولار ، 1.2 مليار جنيه إسترليني).

يحتوي لقاح فالينفا على شكل معطل من الفيروس يمكن أن يحفز استجابة مناعية من الجسم ولكن لا يمكن أن يضر بالصحة ، وهي نفس التقنية المستخدمة في التطعيم الموجود ضد التهاب الدماغ الياباني.

يقع مقر شركة Valneva في نانت في غرب فرنسا ، ويعمل بها حوالي 500 شخص في جميع أنحاء العالم ولديها بالفعل لقاحان في السوق ، لالتهاب الدماغ الياباني والكوليرا، لديها لقاح إضافي ضد مرض لايم في تجارب المرحلة الثانية ولقاح رابع لفيروس شيكونغونيا في المرحلة الثالثة.