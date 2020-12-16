"سلامة الطفل" تعطي إرشادات لسلامة الصغار خلال الإجازة الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - مع بداية العطلة الشتوية المدرسية في دولة الإمارات، وتزايد الرحلات البرية ومغامرات السفاري، وتجمع العائلات في الحدائق والمنتزهات، تقدم إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، سلسلة من النصائح وارشادات السلامة العامة والسلوكيات الصحيحة التي يتوجب على أولياء الأمور اتباعها لحماية أطفالهم من التعرض لأي خطر أو حادث سواء أثناء خروجهم أو تواجدهم في المنزل كالآتي.

تهيئة الأطفال نفسياً قبل الرحلات

تهيئة الطفل نفسياً

تنصح سلامة الطفل أولياء الأمور بالحديث مع أطفالهم عن طبيعة المكان المتجهين إليه قبل الخروج من المنزل، وأن يكونوا مهيئين نفسياً للمكان وأهم الإجراءات التي يجب أن يلتزموا بها حتى لا يتعرضوا لأي مخاطر، وعلى الأهل الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون المكان مناسباً لفئات أطفالهم العمرية.

ربط حزام الأمان واستخدام المقاعد المخصصة للصغار

ربط حزام الأمان

تؤكد سلامة الطفل على ضرورة التزام الأطفال بوضع حزام الأمان، وجلوسهم في مقاعد السيارة المخصصة لهم، مع التأكد من إغلاق زر التحكم بالأبواب والشبابيك من قبل السائق حفاظاً على سلامتهم، بالإضافة إلى ضرورة ابقاء حقيبة الاسعافات الأولية مع الأهل في كل مكان يذهبون إليه لاستخدامها في الحالات الطارئ.

ارتداء الملابس المناسبة ومعدات الوقاية الخاصة بألعاب المغامرات

يجب اختيار الملابس والمعدات المناسبة

يكثر في الوقت الحالي الرحلات البرية والمغامرات والتخييم في الصحراء، فتوجه سلامة الطفل الأهالي إلى ضرورة أخذ جميع الاحتياطات التي تضمن سلامة ابنائهم، مثل ارتداء أدوات السلامة عند استخدام الدراجات الهوائية الصحراوية وركوبهم دراجة مناسبة لعمرهم، واستخدامها في الأماكن البعيدة عن الازدحام، والتأكد من جعل مسافة أمان بينهم وبين أماكن الشواء وإشعال النار، وارتدائهم الملابس المناسبة للمكان حسب درجات الحرارة.

إغلاق النوافذ والأبواب وإخفاء مواد التنظيف والآلات الحادة عن متناول الصغار

يجب تخصيص أماكن آمنة للصغار

مع بداية العطلة الشتوية، وبقاء الأطفال في المنازل، قد يتعرض الأطفال لبعض المخاطر دون وجود أحد من الكبار أو الأهل بجانبه مما يحتم على الأهل أخذ جميع الاحتياطات التي تحفظ سلامة الأطفال داخل المنزل، ومن هنا تؤكد سلامة الطفل على ضرورة تهيئة المنزل لحماية الأطفال من الحوادث المنزلية كحالات الاختناق أو اللعب بالأدوات الحادة أو السقوط من الشرفات والتعرض لحوادث الحرق والغرق، والوصول إلى مواد التنظيف وغيرها من المخاطر، من خلال أتباع إجراءات السلامة العامة كوضع الأدوات الحادة في أماكن مرتفعة لا يمكن الوصول إليها والتأكد من إحكام إغلاق النوافذ والأبواب وعدم إمكانية فتحها دون تواجد أحد من الكبار.

والآن عزيزتي الأم أتركي أسئلتك حول سبل سلامة طفلك في الاجازة في المربع أدناه وسوف يجيب عليها الخبراء.