10 أفكار للأطفال في حفلات السنة الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - من قال إن احتفالات السنة الجديدة مخصصة للكبار فقط؟ ضعي في جدولك أن تشاركي الأطفال هذه السنة، فهي على الأغلب حفلة ستكون في البيت، والأطفال قد حرموا كثيراً هذه السنة من النشاطات الخارجية، فلا تحرميهم من هذا النشاط الاحتفالي الداخلي، "الخليج 365 وطفلك" تقدم لك 10 أفكار لاحتفال شيق مع الأطفال.



زينة السنة الجديدة

زينوا شجرة السنة الجديدة

هذا ما يهواه الأطفال، حيث يمكنك شراء المزيد من الأضواء وإكسسوارات الزينة، ودعيهم يتفننون بتعليقها بدءاً من الساعة الخامسة بعد الظهر، وعندما ينتهون ليأخذوا صورة تذكارية تجمعهم معك في هذه المناسبة السعيدة. أرسليها إلى الجد والجدة، إن كانوا بعيدين عنكم.

حضروا الحلوى المفضلة

حلوى الأعياد

دعي أطفالك يشاركونك في إعداد الحلوى سواء كانت بسكويتاً مخصصاً لهذا الحفل، أو كعكات كب كيك، ودعي كلاً منهم يكتب اسمه على كعكته، أو قطعة البسكويت التي صنعها، بكيس الكريما، ليتفنّنوا ليلاً بأكل أسماء بعضهم، فهذه الفكرة تثير المتعة والضحك بين الكبار والصغار.

امرحوا مع ألعاب الطاولة

ألعاب الطاولة

هذه الألعاب تعطي الوقت قبل الساعة الثانية عشرة مفهوماً مسلياً، فهي تجمع العائلة حول طاولة واحدة، يمكنك الاستمتاع بأي لعبة شعبية تجمع الأفراد مثل لعبة الطاولة بالمضارب، أو الشطرنج، أو الزهر والشيش بيش، وغيرها الكثير المتعارف عليها في البلدان المختلفة.

العد التنازلي الوهمي

العد التنازلي

إذا كان الأطفال في احتفالك أصغر من أن يظلوا مستيقظين حتى منتصف الليل، فيمكنك القيام معهم بعد تنازلي وهمي قبل ساعتين أو ثلاث، ما عليك سوى تغيير الساعة بحيث تدق الساعة 12 عندما تكون الساعة 8 أو 9 مساءً فقط. وزعي عليهم أبواق رأس السنة وقبعات الحفلات والورق المقوى لإلقائها عند انتهاء العد التنازلي. هذه طريقة رائعة للأطفال ليكونوا جزءًا من الاحتفال ولينَاموا في الوقت المحدد.



احتفلوا بالبالونات

أمنيات في البالونات

اجعلي كل طفل يكتب قرارًا سينفذه أو رغبة في العام الجديد على قطعة من الورق وليَضعوا الأوراق بعد طيّها داخل البالونات، ثم املئي البالونات بالهيليوم، واربطيها بشريط، واطلبي من الأطفال إطلاقها في الهواء من النافذة أو الشرفة، بينما تدق الساعة 12.



عصائر للأطفال

نخب السنة

يريد الأطفال أيضًا أن يكونوا جزءًا من مشروبات ليلة رأس السنة الجديدة. فحضري لهم العصائر المناسبة ويمكنك سكب مشروب الزنجبيل بأكواب فاخرة، لكنهم غالباً ما يفضلون الكاكاو الدافئ.

أكياس الوجبات الخفيفة منتصف الليل

اصنعوا أكياس الوجبات الخفيفة

السهر لوقت متأخر يمكن أن يزيد الشهية. اجعلي الأطفال يصنعون أكياسهمْ للوجبات الخفيفة لفتحها والاستمتاع بها في منتصف الليل. يمكنهم ملء الأكياس الورقية بمأكولات مثل المكسرات وقطع الكاندي.

واطلبي منهم رسم ساعات العد التنازلي، على قطع من الكارتون، ولصقها على الأكياس الورقية. أو ربما يزينون الأكياس بخربشات ذات لمعان فضي أو ذهبي، وملصقات وشرائط. وقد يعبئون بها الطعام للضيوف ليأخذوهَا معهم في وقت لاحق من الليل.

احتفلوا بملابس النوم

احتفلوا بملابس النوم

ليلة رأس السنة الجديدة هي الوقت المثالي لإقامة حفلة بملابس النوم للأطفال. وهي فكرة رائعة وممتعة، حتى لضيوفكم، يمكنك تحضير خيمة وسط الغرفة للفتيات، ليقضينَ ليلتهنّ بالقرب منكم بثياب النوم..

ابتكروا مكاناً للتصوير

أقنعة للتصوير

اختاروا زاوية في البيت، وعلقوا على الحائط خلفية من زينة الكرنفالات والعام الجديد، واصنعوا أقنعة للوُجوه ونظارات كبيرة كرتونية مضحكة، واستمتعوا بلقطات لا تنسى.

فالأطفالُ وهم يرتدون قبعات الحفلات ويحملون الأبواق في أيديهم ستتلون وجوههم بالسعادة وهم يلتقطون الصور، كما أن فكرة ابتكار مكان خاص وتزيينه لالتقاط الصور، ستجعل حفلك أجمل ذكرى في السنة مع أطفالك.

اسهروا مع الكاريوكي

اسهروا مع الكاريوكي

الاحتفال مع الأطفال يصبح أكثر إثارة إذا استخدمتمْ الكاريوكي، دعي كل طفل يردد مع صوت أغنية لا تناسبه، فالنّشاز الذي سيصدر من صوته هو ما سَيثير الضحك في الأجواء

إذا كان لديك أفكار أخرى، شاركينا فيها، بالمربع أدناه