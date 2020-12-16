أحدث هجمات طالبان.. مقتل 13 شرطيا أفغانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 13 شرطيا أفغانيا على الأقل في هجومين لعناصر من طالبان على نقطتي تفتيش ليلا في شمال البلاد، حسبما أعلن مسؤولون الأربعاء.

واقتحم المسلحون وسيطروا لفترة وجيزة على الحاجزين على مشارف بولي خمري، عاصمة ولاية بغلان (شمال)، بحسب المسؤولين.

وبحسب مدير المرفق عين الدين سياد، فتم نقل القتلى و 5 جرحى إلى مستشفى الولاية

وأكد المتحدث باسم شرطة الولاية أحمد جاود بشرات الهجوم المسلح، مشيراً إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي في إطار موجة أعمال عنف تهز البلاد منذ الأسابيع القليلة الماضية.

وفي حادثة منفصلة الأربعاء قتل 5 عناصر أمنيين و17 عنصرا من طالبان عندما تصدت قوات الحكومة لهجوم في ولاية أوروزغان، جنوب البلاد.



وتتصاعد أعمال العنف في كافة أنحاء الولايات الأفغانية حتى مع خوض طالبان والقوات الحكومية محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.