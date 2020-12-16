5 وفيات و560 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات و576 حالة شفاء في آخر 24 ساعة.

وقال المركز في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 294 إصابة و 444 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 92 ألفًا و577 شخصًا، بينهم 28 ألفًا و533 حالة نشطة، ووفاة 1324 شخصًا.



وتشهد ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.