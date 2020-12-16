شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية حبوب اللقاح .. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني بعض الأشخاص من الحساسية فى موسم حبوب اللقاح، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، تسمى حساسية حبوب اللقاح أيضًا بحمى القش والتهاب الأنف التحسسي الموسمي حيث يتم انتشارها في موسم معين فقط.

واعتمادًا على شدة الحساسية ، يصف الشخص العلاج كما هو الحال في بعض الحالات الحرجة ، لا يكفي الدواء وحده لإدارة الحالة.

ما هى حبوب اللقاح وآثارها على صحتنا؟

حبوب اللقاح عبارة عن مسحوق ناعم أصفر اللون تنتجه الأشجار والزهور والأعشاب لتخصيب النباتات الأخرى من نفس النوع، وبقدر ما هو مهم لنمو النبات ، فإنه له آثار غير سارة على الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح.

هي سبب أحد أكثر أشكال الحساسية شيوعًا والمعروفة باسم حساسية حبوب اللقاح أو حمى القش، ويقول الباحثون إن 1 من كل 5 أشخاص في العالم يعاني من حساسية تجاه حبوب اللقاح، وعلى الرغم من أن هذه الحساسية غير شائعة ، إلا أنها يمكن أن تصبح شديدة لدى الأشخاص الحساسين.

ما هو التهاب الأنف التحسسي؟

تُعرف حساسية حبوب اللقاح أيضًا باسم التهاب الأنف التحسسي الموسمي، ووفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية، فإن حساسية حبوب اللقاح هي السبب الأكثر شيوعًا لحساسية حبوب اللقاح.

يظهر بعض الأشخاص أعراض حساسية حبوب اللقاح على مدار العام بينما تظهر أعراض الحساسية لدى آخرين خلال فترة معينة من العام ، اعتمادًا على نوع حبوب اللقاح المسببة للحساسية، وعندما يتعرض جسم الإنسان لغزو أجنبي ضار ، فإن جهاز المناعة لدينا يدافع عن الجسم ضد هؤلاء الغزاة لدرء المرض. حبوب اللقاح هي مادة غازية غير ضارة ولكن في الأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح عندما يتنفسون حبوب اللقاح تطلق بروتينات قابلة للذوبان في الماء على بطانة الجهاز التنفسي.

يتعرف جهاز المناعة لديهم على هذه البروتينات غير الضارة باعتبارها غزاة ضارة وخطيرة ؛ وهكذا يبدأ في إنتاج مواد كيميائية لمقاومة البروتينات المنتجة. يتفاعل الجسم مع التهديد عن طريق إنتاج وإطلاق الأجسام المضادة.

أعراض حساسية حبوب اللقاح

عندما يتم إنتاج مادة الهيستامين الكيميائية ، يظهر على الشخص أعراض مثل حكة في الحلق ، وعيون حمراء ودامعة ، سيلان الأنف ، والعطس والسعال. وبالتالي ، فإن الهستامين هو السبب الرئيسي لحساسية حبوب اللقاح. الأعراض الشائعة الأخرى لحساسية حبوب اللقاح هي:

انتفاخ العينين مع جلد أزرق تحته

يؤدي ضغط الجيوب الأنفية إلى آلام في الوجه

قلة حاسة التذوق أو الشم

قد يجد بعض مرضى الربو أيضًا أن حساسية حبوب اللقاح تزيد من سوء حالة الربو لديهم مع أعراض سلبية مثل الأزيز والسعال الذي لا ينتهي.

نصائح لمنع حساسية حبوب اللقاح

يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية والعلاج الطبي المناسب وتغييرات معينة في نمط الحياة في تخفيف أعراض حساسية حبوب اللقاح، وفيما يلي بعض النصائح البسيطة للوقاية من حساسية حبوب اللقاح: