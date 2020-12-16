شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تمنح لقاح موديرنا تصريح استخدام طارئ يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" ستصدق على لقاح فيروس كورونا لشركة التكنولوجيا الحيوية مودريرنا Moderna يوم الجمعة المقبل، وستسمح هذه الخطوة لملايين الأمريكيين بالحصول على اللقاح بحلول الأسبوع المقبل، وعند حصول لقاح موديرنا على الموافقة يصبح ثانى لقاح أمريكى تتم الموافقة عليه بعد لقاح "فايزر- بيونتيك".

وتلقى عمال الرعاية الصحية الأمريكيون أول لقاحات كورونا أول أمس الاثنين، بعد فترة وجيزة من موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح Pfizer للاستخدام المصرح به في حالات الطوارئ.

واشترت الولايات المتحدة 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا اعتبارًا من 15 ديسمبر، ولدى الدولة التى أعطت أموالًا فيدرالية موديرنا للمساعدة في إجراء أبحاث وتجارب للقاحات، خيار شراء 300 مليون جرعة إضافية.

وتهدف عملية Warp Speed​​، وهى مباردة البيت الأبيض التي تقود تطوير اللقاح وتوزيعه إلى الحصول على 20 مليون أمريكي لقاح في ديسمبر.

وأرسلت الولايات المتحدة إلى الولايات شحنة أولية من 2.9 مليون لقاح من شركة Pfizer في غضون أيام من الضوء الأخضر لإدارة الغذاء والدواء.

وقالت موديرنا إن تحليل التجارب السريرية في المراحل المتأخرة يشير إلى أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 94.1% في الوقاية من كورونا.

وأكد منظمو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحليل الشركة في الوثائق الصادرة يوم الثلاثاء.

وأشار التحليل التجريبي المتأخر إلى أن لقاح فايزر كان فعالًا بنسبة 95% في الوقاية من كورونا، ويتطلب لقاحا Moderna و Pfizer حقنتين بفاصل أربعة أسابيع أو ثلاثة أسابيع على التوالي.

وتقوم شركة الأدوية الأمريكية Johnson & Johnson باختبار لقاح كورونا في التجارب السريرية.

وأعلنت AstraZeneca وجامعة أكسفورد أن لقاحهما كان فعالًا بنسبة 70% في المتوسط ​​في الوقاية من كورونا، لكنهما اعترفا لاحقًا بأخطاء في التجربة ألقت بظلال من الشك على اللقاحات، ومن المحتمل أن تعيد AstraZeneca و Oxford اختبار اللقاح.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "لا أعتقد أنه بحلول يوم الذكرى، في الولايات المتحدة، سيحصل أي شخص يريد لقاحًا على لقاح آمن وفعال".

ونصح بانسل بمواصلة ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي أثناء انتظار اللقاح.