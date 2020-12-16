شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل معقمات اليدين للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم بدء التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلا أنه لا غنى عن الإجراءات الاحترازية، وطرق الوقاية من الفيروس ومن بينها معقمات اليدين، بحسب ما ذكر موقع womenshealthmag .

وتشير الدراسة التى قام بها خبراء الأمراض الجلدية والحساسية إلى أن معقمات اليدين طريقة جيدة للتطهير عندما لا يكون لديك ماء وصابون بين غسول اليدين، ومع ذلك ، يجب عليك استخدام الأشياء بشكل صحيح، والتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية، والتأكد من أنها تحتوي على المكونات الصحيحة والنسبة المئوية الموصي بها من الكحول.

تؤكد الدراسة أن المطهرات التي تحتوي على الكحول بنسبة 60 %أو أكثر هي الأفضل في قتل أنواع كثيرة من الجراثيم، إذا كانت الزجاجة تحتوي على أقل من ذلك، فقد تقلل من نمو الجراثيم ولكنها لا تقتلها، يؤكد مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة أن نسبة الكحول العالية 60 % مطلوبة لقتل الجراثيم، في هذا التقرير أفضل معقمات اليدين التي يمكنك العثور عليها بسهولة كالاتي:

معقم اليدين80% كحول

تتبع تركيبة معقم اليدين الجديد إرشادات منظمة الصحة العالمية بنسبة 80 %من الكحول، يأتي في عبوة زجاجية تقليدية

معقم بالصبار 77% كحول

يحتوي معقم اليدين الجديد على 77٪ من الكحول الإيثيلي والصبار العضوي للمساعدة في تهدئة جفاف اليدين، اختر من بين أحجام متعددة للاستخدام في المنزل أو أثناء التنقل .

معقم اليدين 70% كحول

معقم اليدين، الذى يتكون من 70 % من الكحول الإيثيلي كعنصر نشط، يعتبر واحدا من أعلى تركيزات الكحول لأي من معقمات اليدين الموصي بها في هذه القائمة.

معقم اليدين المرطب 67% كحول هي عبارة عن زجاجة الرش المحمولة هذه تجعل عملية التعقيم سهلة وأنيقة، إنه يرش الزيوت المرطبة، مثل زيوت الليمون والجير الأساسية، إلى جانب الكحول الإيثيلي المقاوم للجراثيم بنسبة 67 %.

معقم بالريحان 62% كحول

يعتبر معقم الريحان من معقمات اليدين الذى يحتوي على نسبة 62 % من الكحول الإيثيلي ويترك وراءه رائحة منعشة ومشرقة.

معقم اليدين العضوي 62% كحول

هذا البخاخ سهل الاستخدام له تأثير مهدئ إضافي لرائحة اللافندر، يحتوي على 62 % من الكحول الإيثيلي لمحاربة الجراثيم، المكونات عضوية ونباتية معتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية ولم يتم اختبارها على الحيوانات.