شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الصداع النصفى والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع النصفي هو صداع قوي يصاحبه غثيان وقيء وحساسية للضوء، ويمكن أن يستمر هذا الصداع ساعات أو أيام، وتختلف اعراض الصداع النصفي من شخص لآخر، وفي كثير من الناس تحدث على مراحل، في هذا التقرير نتعرف على اعراض الصداع النصفي، وفقا لموقع "webmd".

اعراض الصداع النصفي

اعراض الصداع النصفي تحدث على مراحل قد تشمل هذه المراحل:

-مقدمة، وتحدث قبل ساعات أو أيام من حدوث الصداع، يلاحظ حوالي 60٪ من المصابين بالصداع النصفي أعراضًا مثل:

-الحساسية للضوء أو الصوت أو الرائحة

-إعياء

-الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو قلة الشهية

-تغيرات في المزاج

-العطش الشديد

-الانتفاخ

-إمساك أو إسهال

تنبع هذه الأعراض من جهازك العصبي وغالبًا ما تتضمن رؤيتك عادة ما تبدأ تدريجيًا ، على مدار 5 إلى 20 دقيقة ، وتستمر أقل من ساعة يمكنك:

-رؤية نقاط سوداء أو خطوط متموجة أو ومضات من الضوء أو أشياء غير موجودة (هلوسة)

-لديك رؤية نفقية

-لا تكون قادر على الرؤية على الإطلاق

-لديك وخز أو خدر في جانب واحد من جسمك

-لا تستطيع التحدث بوضوح

-لديك شعور ثقيل في ذراعيك وساقيك

-رنين في أذنيك

-لاحظ التغييرات في الرائحة أو الذوق أو اللمس

مرحلة الهجوم للصداع النصفي

غالبًا ما يبدأ صداع الشقيقة على شكل وجع خفيف ثم يتحول إلى ألم نابض عادة ما تزداد سوءًا أثناء النشاط البدني. يمكن أن ينتقل الألم من جانب واحد من رأسك إلى الجانب الآخر ، ويمكن أن يكون في مقدمة رأسك ، أو يمكن أن تشعر أنه يؤثر على رأسك بالكامل.

يعاني حوالي 80٪ من الأشخاص من الغثيان والصداع وحوالي النصف يتقيأ. قد تكون أيضًا شاحبًا ورطبًا أو تشعر بالإغماء.

تستمر معظم حالات الصداع النصفي حوالي 4 ساعات ، ولكن يمكن أن تستمر الصداع الشديد لأكثر من 3 أيام.

من الشائع أن تصاب بنوعين إلى أربعة نوبات صداع شهريًا. قد يصاب بعض الأشخاص بالصداع النصفي كل بضعة أيام ، بينما يصاب البعض الآخر به مرة أو مرتين في السنة.

ومرحلة بعد الأعراض:

يمكن أن تستمر هذه المرحلة حتى يوم واحد بعد الصداع. تشمل الأعراض:

-الشعور بالتعب أو الانهيار أو الغرابة

-الشعور بالانتعاش أو السعادة بشكل غير عادي

-ألم أو ضعف في العضلات

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو قلة الشهية

أسباب الصداع النصفي

لا يعرف الأطباء السبب الدقيق للصداع النصفي ، على الرغم من أنه يبدو أنه مرتبط بالتغيرات التي تطرأ على دماغك وجيناتك يمكن لوالديك حتى تمرير مسببات الصداع النصفي مثل التعب أو الأضواء الساطعة أو تغيرات الطقس.

لسنوات عديدة ، اعتقد العلماء أن الصداع النصفي يحدث بسبب التغيرات في تدفق الدم في الدماغ يعتقد معظمهم الآن أن هذا يمكن أن يساهم في الألم ، لكن ليس هو ما بدأه.

الصداع النصفي يبدأ على الأرجح عندما ترسل الخلايا العصبية المفرطة النشاط إشارات تحفز العصب الثلاثي التوائم ، مما يعطي إحساسًا برأسك ووجهك هذا يوجه جسمك لإطلاق مواد كيميائية مثل الببتيد المرتبط بالجينات السيروتونين والكالسيتونين (CGRP) يجعل CGRP الأوعية الدموية في بطانة دماغك منتفخة ثم تسبب الناقلات العصبية الالتهاب والألم.