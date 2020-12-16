كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:42 مساءً - تصاب الحامل بفقدان الشهية وعدم رغبتها في تناول الطعام مما يؤثر على صحتها وصحة ونمو جنينها، ولذلك يجب البحث عن أسباب فقدان الشهية عند الحامل وعلاجها فوراً، ولذلك التقت الخليج 365 بالدكتورة عبير عبد الله، استشارية النساء والولادة حيث أشارت إلى أسباب فقدان الشهية عند الحامل وطرق علاجها كالآتي. أسباب فقدان الشهية عند الحامل تفقد الحامل شهيتها بسبب الوحام في الأشهر الأولى تصاب الحامل بفقدان الشهية بسبب الوحام وما ينتج عنه من قيء وغثيان.

كما تفقد الشهية بسبب شم الروائح الغريبة، فبعضها يكون غير مستحباً ومكروهاً فتفقد شهيتها.

اشتهاء بعض الأطعمة والإصرار عليها يؤدي لفقان الشهية أثناء شهور الحمل الأولى,

إصابة الحامل بنقص الحديد والذي يؤدي إلى غصابتها بالأنيميا فيكون من أعراضها فقدان الشهية بالاضافة لأعراض أخرى.

التغيرات الهرمونية المختلفة المصاحبة للحمل. أعراض فقدان الشهية عند الحامل تناول كميات صغيرة عدم الرغبة في تناول الطعام.

الخلود إلى النوم لساعات طويلة.

تناول كميات صغيرة جداً من الطعام.

الرغبة بتناول أشياء غير صحية مثل الرمال والطباشير والحجارة وغيرها.

الشعور بالإرهاق والكسل والخمول.

تغيرات في حاستي الشم والتذوق عند الحامل. علاج فقدان الشهية عند الحامل يجب تناول حمض الفوليك يجب أن تجري الحامل تحليلاً لنسبة الهيموجلوبين في الدم، ففي حال نقصه يؤدي للأنيميا التي من أعراضها فقدان الشهية.

تناول حمض الفوليك قبل الحمل بشهرين أوثلاثة، وكذلك في الأشهر الأولى من الحمل، مما يقلل من القيء والغثيان، فتزيد نسبة الحديد في الدم وتفتح شهيتها للطعام، حيث تقل أعراض الوحام بشكل ملحوظ فلا تفقد العناصر الغذائية عن طريق القيء.

عدم شرب الماء والحليب على معدة فارغة لأنهما يقللان من شهية الحامل خلال النهار. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الموضوع لتتركيها لنا في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365؟

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