كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:42 مساءً - أعراض نقص الحديد عند الأطفال، من الطبيعي أن يؤثر نقص الحديد على الطفل ويسبب الإصابة بفقر الدم ويؤثر أيضاً على نمو الطفل، اكتشف كمية الحديد التي يحتاجها طفلك، وأفضل مصادر الحديد.

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 نت" إن الحديد عنصر غذائي ضروري لنمو طفلك وتطوره، لذلك نلقي نظرة عن أعراض نقص الحديد وطرق وقاية الطفل من نقص الحديد.

ما هو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد عند الأطفال؟

نقص الحديد

فقر الدم مشكلة صحية شائعة عند الأطفال، السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم هو عدم الحصول على كمية كافية من الحديد. الطفل المصاب بفقر الدم ليس لديه ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين الكافي. الهيموغلوبين هو بروتين يسمح لخلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين إلى خلايا أخرى في الجسم. الحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين.

ما الذي يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الطفل؟

أسباب نقص الحديد

يمكن أن يحدث فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بسبب:

الحميات الغذائية منخفضة الحديد. يحصل الطفل على الحديد من الطعام في نظامه الغذائي. لكن الجسم يمتص كمية قليلة فقط من الحديد الموجود في الطعام.

الأطفال حديثو الولادة، المولودون لأمهات يتمتعن بصحة جيدة، لديهم الحديد الذي يحصلون عليه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

الرضع من الأمهات المصابات بفقر الدم أو مشاكل صحية أخرى قد لا يكون لديهم ما يكفي من الحديد المخزن. والرضع الذين يولدون مبكرًا قد لا يحصلون على ما يكفي من الحديد.

في عمر 4 إلى 6 أشهر، يكون الحديد المخزن أثناء الحمل عند مستوى منخفض. ويستخدم المزيد من الحديد مع نمو الرضيع.

تنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بإطعام طفلك لبن الأم فقط خلال الأشهر السنة الأولى. لكن لبن الأم لا يحتوي على الكثير من الحديد، لذا فإن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط قد لا يكون لديهم ما يكفي من الحديد.

قد لا يحصل الرضع والأطفال الصغار على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية.

تغييرات الجسم. عندما يمر الجسم بطفرة في النمو، فإنه يحتاج إلى المزيد من الحديد لإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء.

مشاكل الجهاز الهضمي. يعد ضعف امتصاص الحديد أمرًا شائعًا بعد بعض أشكال جراحات الجهاز الهضمي. عند تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، يتم امتصاص معظم الحديد في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. أي شذوذ في الجهاز الهضمي (GI) يمكن أن يغير امتصاص الحديد ويسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

فقدان الدم. يمكن أن يؤدي فقدان الدم إلى انخفاض مستوى الحديد. قد تشمل مصادر فقدان الدم النزيف المعدي المعوي أو نزيف الحيض أو الإصابة.

ما هي أعراض نقص الحديد عند الطفل؟

أعراض نقص الحديد

هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد:

جلد شاحب

التهيج أو الهياج

قلة الطاقة أو التعب بسهولة (التعب)

ضربات قلب سريعة

التهاب اللسان أو تورمه

تضخم الطحال

الرغبة في تناول مواد غريبة، مثل الأوساخ أو الجليد (وتسمى أيضًا بيكا)

كيف يتم تشخيص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الطفل؟

نقص الحديد عند الاطفال

في معظم الحالات، يتم تشخيص فقر الدم بفحوصات دم بسيطة. يتم إجراء فحص فقر الدم الروتيني؛ لأن فقر الدم شائع عند الأطفال وغالبًا لا تظهر عليهم أعراض.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإجراء فحص فقر الدم باستخدام اختبار الدم الهيموجلوبين لجميع الرضع في عمر 12 شهرًا. يجب أن يشمل الفحص أيضًا تقييمًا للمخاطر. هذه مجموعة من الأسئلة لمعرفة عوامل الخطر لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. تشمل عوامل الخطر مشاكل التغذية وضعف النمو واحتياجات الرعاية الصحية الخاصة.

إذا كان مستوى الهيموجلوبين منخفضًا، يتم إجراء المزيد من اختبارات الدم.

إذا كان لدى طفلك عامل خطر في أي عمر، يتم إجراء اختبارات الدم.

يمكن أيضًا إجراء اختبارات الدم لفقر الدم أثناء الفحص البدني الروتيني أو الفحوصات للأطفال في أي عمر.

يتم تشخيص معظم فقر الدم عند الأطفال من خلال اختبارات الدم التالية:

الهيموغلوبين والهيماتوكريت. غالبًا ما يكون هذا هو أول اختبار فحص لفقر الدم عند الأطفال. يقيس كمية الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء في الدم.

تعداد الدم الكامل (CBC). يفحص تعداد الدم الكامل خلايا الدم الحمراء والبيضاء وخلايا تخثر الدم (الصفائح الدموية) وأحيانًا خلايا الدم الحمراء الشابة (الخلايا الشبكية). ويشمل الهيموغلوبين والهيماتوكريت والمزيد من التفاصيل حول خلايا الدم الحمراء.

مسحة محيطية. يتم فحص عينة صغيرة من الدم تحت المجهر. يتم فحص خلايا الدم لمعرفة ما إذا كانت تبدو طبيعية أم لا.

دراسات الحديد. يمكن إجراء اختبارات الدم لقياس كمية الحديد في جسم طفلك.

كيف يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الطفل؟

علاج نقص الحديد

يعتمد العلاج على أعراض طفلك وعمره وصحته العامة. سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة ،للوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، تقول AAP:

ابتداءً من عمر 4 أشهر، يجب إعطاء الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط أو يرضعون جزئياً مكملات الحديد يومياً حتى يبدأوا في تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

لا يحتاج الرضع الذين يتغذون على اللبن إلى مكملات الحديد. تحتوي الصيغة على الحديد المضاف إليها. لا ينبغي إعطاء الحليب كامل الدسم للرضع أقل من 12 شهرًا.

يجب أن يتناول الرضع والأطفال الصغار من عمر 1 إلى 3 سنوات أطعمة غنية بالحديد. وهي تشمل الحبوب المضاف إليها الحديد واللحوم الحمراء والخضراوات بالحديد. الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي مهمة أيضًا. يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد.

يشمل علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يلي:

مكملات الحديد. تؤخذ قطرات أو حبوب الحديد على مدى عدة أشهر لزيادة مستويات الحديد في الدم. يمكن أن تؤدي مكملات الحديد إلى تهيج المعدة وتغيير لون حركات الأمعاء. يجب تناولها على معدة فارغة أو مع عصير البرتقال لزيادة الامتصاص. إنها أكثر فعالية بكثير من التغييرات الغذائية وحدها. إذا لم يستطع الطفل تناول قطرات أو حبوب، فقد تكون هناك حاجة إلى الحديد الوريدي، لكن هذا أمر غير معتاد.

النظام الغذائي الغني بالحديد. يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي يحتوي على الأطعمة الغنية بالحديد في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. تشمل المصادر الجيدة للحديد:

الحبوب والخبز والمعكرونة والأرز المخصب بالحديد

اللحوم، مثل لحم البقر، ولحم الضأن، والكبد، ولحوم الأعضاء الأخرى.

الدواجن مثل الدجاج والبط والديك الرومي (خاصة اللحوم الداكنة) والكبد.

الأسماك، مثل المحار، بما في ذلك المحار وبلح البحر والمحار والسردين والأنشوجة.

الخضروات الورقية من عائلة الملفوف، مثل البروكلي، واللفت، واللفت، والكرنب.

البقوليات، مثل الفاصوليا والبازلاء الخضراء ؛ الفاصوليا الجافة والبازلاء، مثل فاصوليا البينتو والبازلاء السوداء والفاصوليا المعلبة، خبز القمح الكامل المخمر بالخميرة ولفائف القمح.

ما هي المضاعفات المحتملة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الطفل؟

قد يتسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في تأخر النمو والتطور.

ما الذي يمكنني فعله للوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى طفلي؟

يمكنك في كثير من الأحيان منع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من خلال الفحص وتناول مكملات الحديد.

متى يجب عليّ الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لطفلي؟

اتصل بمقدم الرعاية الصحية لطفلك إذا كان طفلك يعاني من أي من علامات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.