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شكرا لقرائتكم خبر عن هل الجزر يحمي من تصلب الشرايين وتراكم الدهون؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 ديسمبر 2020
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول الجزر يحمي الجسم من تصلب الشرايين وتراكم الدهون، وذلك بفضل "البيتا كاروتين" الذي يجعل الجزر يكتسب اللون البرتقالي.
وذكر الأستاذ بقسم علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة إلينوي، غاومي أمينغوال، أن "البيتا كاروتين" تطلق إنزيمات نشطة تؤدي إلى اكتساب الجزر لونه البرتقالي وإنتاج فيتامين "أ" الذي يقلل نسب الكوليسترول الضار في الدم، ويحمي الجسم من تصلب الشرايين وتراكم الدهون على الأوعية الدموية.
وأكد، وفقا لـ"موقع "تايمز نيوز ناز" الهندي، أن "البيتا كاروتين" يتحول إلى فيتامين "أ" بمساعدة إنزيم يسمى بيتا كاروتين أوكسيجيناز 1، ويحدد الاختلاف الجيني ما إذا كان لدى الإنسان إصدار أكثر أو أقل نشاطًا من هذا الإنزيم.
وأضاف أن الفريق البحثي للدراسة وجد أن هناك علاقة بين نشاط الإنزيم ومستوى الكوليسترول السيئ، حيث ثبت من فحص 767 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، أن الأشخاص الذين لديهم متغير جيني مرتبط بجعل الإنزيم أكثر نشاطًا لديهم نسبة أقل من الكوليسترول في دمائهم.
كما أسفرت الدراسة عن أن الأشخاص الذين لا ينتجون الكثير من فيتامين "أ" لديهم نسب أقل من نشاط الإنزيم، وكانوا معرضين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بصورة أكبر
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