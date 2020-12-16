رقم قياسي.. 44.7% من فحوصات كورونا في غزة "إيجابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعا جديدا في قطاع غزة، وصل إلى قرابة 45% من حجم الفحوصات المخبرية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأربعاء، تسجيل 935 إصابة بعد فحص 2088 عينة بمعدل إصابة 44.7%، في حين كان يتراوح معدل الإصابات سابقا بين 32-35 %.

وأكدت الوزارة أيضا تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 220 حالة.

وذكرت أنه جرى تسجيل 797 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا.

ووفق وزارة الصحة؛ فإن إجمالي مصابي كورونا في غزة ارتفع إلى 30146 إصابة منهم 8851 حالة نشطة و229 حالة خطيرة وحرجة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور كمال الشخرة، حذر من أن فلسطين مقبلة على "كارثة صحية"، في ظل الارتفاع الكبير بعدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "الوضع خطير"، مشيرا الى أن الإصابات يمكن أن تزداد بشكل يومي، إلى 2000 أو 3000، والسبب الأساسي هو عدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأكد الشخرة أن عدد وفيات اليوم، 23 حالة وفاة بدون مدينة القدس، لافتاً إلى أن المنحنى الوبائي في محافظات الوطن المغلقة بدأ بالانخفاض، مؤكدا ان كل المحافظات في وضع مقلق وخطير.