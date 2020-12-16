أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

وساهمت عودة المخاوف في صعود الذهب، إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 223.29 ريال (59.54 دولار)، مقابل 220.39 ريال (58.77 دولار)، الثلاثاء.

وتختلف أسعار الذهب في السعودية باختلاف المناطق وعيارات الذهب وقيمة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة)، إلى 195.38 ريال (52.10 دولار) مقابل 192.84 ريال (51.43 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 167.47 ريال (44.88 دولار)، مقابل 165.30 ريال (44.08 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.25 ريال (34.73 دولار).

سعر الأونصة

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) إلي نحو 6945 ريال ( 1852 دولارا)، مقابل نحو 6855 ريال (1828 دولارا)، أمس لترتفع بمقدار 90 ريال (24 دولارا).

ميزانية 2021

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، ميزانية عام 2021 بحجم إنفاق المعتمد بلغ 990 مليار ريال، وايرادات قدرها 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد السوق السعودي انتعاشا كبيرا في قيم وأحجام التداولات في النصف الثاني من هذا العام، وفقاً لـ محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، مشيرا إلى ارتفاع قيم التداولات اليومية من مليار دولار إلى أكثر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار يومياً.

وأرجع رئيس هيئة السوق المالية السبب إلى إعادة توجيه السيولة من بعض الأنشطة الاستثمارية مثل العقارات، عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

صعود عالمي

وصعدت أسعار الذهب،الثلاثاء، في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش.

بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية، في شركة أكسي للخدمات المالية "الإغلاقات الأخيرة تعني أنه "ستكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز.. سواء من الكونجرس (الأمريكي) أو مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ويبدو أن المشرعين الأمريكيين متفائلون حيال صفقة تحفيز مالي مقسمة على جزأين سعيا لإقرارها، ما دفع الدولار الأمريكي للهبوط قرب أقل مستوياته في عدة أعوام.