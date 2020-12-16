شكرا لقرائتكم تسجيل صوتي مسرب.. توم كروز غاضب جداً ويهدد بطرد فريقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هدد النجم الشهير، توم كروز، طاقم تصوير فيلمه الجديد في العاصمة البريطانية، لندن، بطرد كل من يتجنب اتباع الإرشادات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي تسجيل صوتي نقلته الصحيفة، يمكن سماع نجم هوليوود ومنتج "المهمة المستحيلة"، وهو يخاطب فريق العمل بطريقة غاضبة جداً ملوحاً بطردهم في حال عدم اتباع قوانين التباعد، التي تتيح إنتاج الأفلام رغم انتشار جائحة كوفيد-19.

وقال كروز غاضباً: "إني أتحدث على الهاتف مع كل الاستوديوهات ليلا، وشركات التأمين، والمنتجين، كلهم يتابعوننا عن كثب ويقتدون بنا لصنع أفلامهم".

كما أضاف وهو يوبخهم "هل تفهمون المسؤولية التي تقع على عاتقكم؟ إن لم تتمكنوا من التصرف بشكل عقلاني، ولم أتمكن من التوصل لعقولكم فإنكم مطرودون".

وقال النجم إن أفلاماً مثل "المهمة المستحيلة" هي السبب في انتعاش القطاع السينمائي، مضيفاً "نود أن نواكب المعيار الذهبي، إنهم ينظرون إلينا في هوليوود ويواصلون عملهم بسببنا، هم يؤمنون بقدراتنا وما يمكننا فعله".

هذا ولم تذكر الصحيفة البريطانية توقيت الحادثة، إلا أن أفراد الطاقم وصلوا لندن، في مطلع ديسمبر.

فيما أكد مصدر في فريق الإنتاج لوكالة "رويترز" صحة التسجيل، بينما رفض فريق إدارة أعمال كروز التعليق على الحادثة.

توم كروز أثناء تصوير فيلمه المهمة المستحيلة في روما

يذكر أن الفيلم السابع لسلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" من أوائل الأفلام التي تم إيقاف تصويرها في مدينة البندقية الإيطالية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، في فبراير الماضي.

وتابع الفريق التصوير، في سبتمبر، في عدة مواقع بإيطاليا والنرويج وبريطانيا، وتقدم كروز بطلب شخصي لرئيس الوزراء النرويجي للسماح له بالتصوير في بلاده تحت إجراءات صارمة.

في حين من المتوقع صدور الفيلم في نوفمبر 2021.

يذكر أن سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" تعد إحدى أكبر الإنتاجات السينمائية في هوليوود.