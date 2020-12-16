تعاني العديد من السيدات من تراكم الأملاح الزائدة في الجسم الناتجة عن ارتفاع مستويات مجموعة من الأملاح والمعادن ومع ارتفاع نسبة الأملاح الزائدة تسبب تورما في القدمين ، الشعور بالخمول والأرق ، نقص الطاقة ، تزداد الحاجة إلى التبول أكثر من المعدل الطبيعي، العطش المستمر ، ألم في العضلات لذا دعينا نتعرف سيدتي الجميلة علي أهم المشروبات الطبيعية للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم مشروبات للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم مشروب الشبت والبقدونس

المكونات

4 اوراق من الشبت

4 اوراق من البقدونس

4 اوراق من الكزبرة

4 اوراق من الريحان

طريقة التحضير

اخلطي المكونات في الخلاط الكهربي مع كمية مناسبة من الماء وقومي بشرب الخليط مرتين يوميا.

مشروب بذور الشمر

المكونات

2 ملعقة كبيرة من بذور الشمر

كوب من الماء الساخن

طريقة التحضير

انقعي بذور الشمر لمدة نصف ساعة وقومي بتصفية الخليط جيدا واشربيه وكرري الخليط 3 مرات يوميا. مشروب عصير الليمون والعسل

المكونات

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

كوب من الماء الدافئ

طريقة التحضير

امزجي المكونات جيدا وقومي بشرب الخليط وكرري الخليط 3 مرات يوميا. شاور العرعر والمسك المكونات

2 ملعقة كبيرة من العرعر

2 ملعقة كبيرة من المسك

طريقة التحضير

اخلطي المكونات جيدا وضعيها في حوض الاستحمام وانقعي جسمك فيه لمدة 20 دقيقة بعدها خذي شاور بالماء البارد وكرري الخليط مرة يوميا. إقرئي أيضا مشروبات ضرورية لتخفيف آلام الدورة الشهرية وتنظيف الرحم مشروبات فعالة لحرق دهون الكرش مشروبات ساخنة تساعد على صفاء ونضارة البشرة

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