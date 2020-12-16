شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين تحمى العظام من المضاعفات بعد جراحات إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسات حديثة عن قدرة التمارين الرياضية على معالجة أوجه القصور في جراحة إنقاص الوزن.وأظهرت الدراسة التى نشرت في مجلة Bone and Mineral Researchأن الآثار الضارة على صحة العظام تنتج عن جراحات إنقاص الوزن، كما تبين أن التمرينات قد تساعد في معالجة هذا القصور.

وأجريت الدراسة على 84 شخصا من الذين خضعوا إلى جراحة إنقاص الوزن عشوائيًا لمجموعة تمارين أو مجموعة مراقبة لمدة 11 شهرا، وتبين أن التمارين تسهم في استعادة صحة العظام عقب العمليات الجراحية مجموعة التمارين عالية التأثير والتوازن والمقاومة ثلاث مرات في الأسبوع.

بعد اثني عشر شهرا من الجراحة، كان لدى المشاركين في مجموعة التمارين قياسات كثافة معادن أعلى في العمود الفقري القطني والساعد مقارنة بأولئك في المجموعة الضابطة.

أظهرت الدراسة أيضا أن لدى المشاركين الذين حضروا ما لا يقل عن نصف جلسات التمرين كثافة معادن أعلى في عنق الفخذ مقارنة بالمجموعة التى لم تحضر التمرينات، وقال المؤلف الرئيسي فلورنسيو دينيز: "أظهرت هذه النتائج أن برنامج التمرين المنظم قد يكون خيارًا علاجيًا صالحا لتقليل فقدان العظام الناجم عن الجراحة، والذي قد يكون مهمًا بشكل خاص لأن العديد من المرضى يخضعون لعملية جراحية في بداية مرحلة البلوغ أو حتى في سن الأطفال".