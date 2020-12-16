شكرا لقرائتكم خبر عن نكهات السجائر الإلكترونية وحدها تؤدى لتلف الرئة.. والأكثر ضرراً نكهة الشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، أن المواد الكيميائية الموجودة في نكهات وأبخرة السجائر الإلكترونية وحدها يمكن أن تلحق الضرر بالرئتين، بغض النظر عن وجود النيكوتين، ووجد فريق الباحثين في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا ومستشفى رويال أديلايد وكلية الطب بجامعة أديلايد في أستراليا أن هذه النكهات في السجائر الإلكترونية خاصة نكهات الموز والشيكولاته، التي تحمل مواد كيميائية أكثر من النكهات الأخرى، تؤدي لإصابة الرئتين.

وقالت لورا كروتي ألكساندر، أستاذة الطب المساعدة في قسم أمراض الرئة: "99% من سوائل السجائر الإلكترونية ذات نكهة، لإنشاء هذه النكهات، تضيف الشركات مواد كيميائية متعددة لتحقيق ذلك المذاق.

وأضافت: "تم العثور على هذه المواد الكيميائية لتكون سامة للرئتين، عند استنشاقها ، فإنها تسبب ضرراً في الرئتين وتؤثر على مستويات البروتين المتخصصة التي تساعد على إبقاء جهاز المناعة في الجسم على المسار الصحيح."

من خلال العمل مع 21 بالغًا مختلفًا يستخدمون السجائر الإلكترونية بانتظام، وجد الفريق في جامعة كاليفورنيا تغييرات في بعض البروتينات الالتهابية المعروفة بأنها تسبب المرض.

في كل فرد استخدم السجائر الإلكترونية ، اكتشفوا مستويات بروتين غير منتظمة في لعابهم ومسالكهم الهوائية مقارنة بالأفراد الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية.

ثم استخدم العلماء في جامعة أديلايد منهجيات في المختبر لملاحظة كيفية تفاعل خلايا مجرى الهواء البشرية مع البخار المطبق مباشرة عليهم من 10 سوائل منكهة مستخدمة في السجائر الإلكترونية.

بعد التعرض ، أفادوا أن جميع السوائل الإلكترونية تضررت بالخلايا ، مع كون بعض النكهات أكثر سمية من غيرها.

قال الباحثون إن البيانات مجتمعة تشير إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية المنكهة يضرون برئتيهم في كل مرة يستخدمون السجائر الإلكترونية.ومن أكثرها سمية: الملامح الكيميائية لبعض نكهات الشوكولاتة والموز.

قالت المؤلفة الأولى ميراندا وين ، وهي باحثة كبيرة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في معمل أبحاث الرئة في جامعة أديلايد ومستشفى رويال أديلايد بأستراليا: "سمية خلايا الرئة والتصفية البكتيرية كان للشوكولاتة، على وجه الخصوص، وكذلك للموز تأثير كبير بشكل غير متوقع، مما أدى إلى قتل جميع الخلايا تقريبًا وإعاقة قدرة البلاعم على إزالة البكتيريا بالكامل تقريبًا."