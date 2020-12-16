بعض الألعاب قد تُلحق ضرراً بحاسة السمع لدى الأطفال
يمضي الاطفال اوقاتا طويلة على الهواتف أو الاجهزة اللوحية للاستمتاع بالأفلام والمسلسلات أو للاستماع إلى الاغاني، وغالبا ما يكون اللعب هو غايتهم الأساسية، حيث يقضون ساعات طويلة في اللعب عبر الاجهزة الذكية واضعين السماعات طيلة الوقت.
وفي هذا السياق، حذرت جمعية “السمع الجيد” الألمانية من أن بعض الألعاب قد تُلحق ضرراً بحاسة السمع لدى الأطفال بسبب شدة صوتها العالية للغاية.
وأوضحت الجمعية أن بعض الألعاب تصل شدة صوتها إلى 1300 ديسيبل، أي ما يضاهي إقلاع طائرة نفاثة أو حفل لموسيقى الروك، ما يهدد حاسة السمع لدى الأطفال، والتي تكون حساسة للغاية للأصوات العالية.
لذا يتعين على الوالدين تجربة الألعاب قبل شرائها والابتعاد عن الألعاب ذات شدة الصوت العالية، وذلك للحفاظ على سلامة حاسة السمع لدى الأطفال، والتي تتمتع بأهمية كبيرة ليس فقط للتطور اللغوي لديهم، بل أيضاً لتطورهم بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر انتبه … الألعاب تهدد حاسة السمع لدى طفلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.