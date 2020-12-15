نقص الكالسيوم عند الرضع.. الأعراض والأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر الكالسيوم من العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يحصل عليها الرضيع للحفاظ على صحته.

وتعود أهمية الكالسيوم لفائدته لصحة القلب والعضلات والجهاز العصبي، ونمو الطفل بشكل سليم، كما أن نقصه قد يكون شائعا بين الكثير من حديثي الولادة وخاصة المبتسرين.





أعراض نقص الكالسيوم عند الرضع

قد لا تكون أعراض نقص الكالسيوم واضحة على الطفل، ومن الممكن ألا يتم التعرف عليها إلا من خلال إجراء تحليل الدم، ولكن يوجد بعض الأعراض إن وجدت فإنها تدل على النقص في الكالسيوم ومنها:

وجود تشنجات لدى الرضيع.

حركة اهتزازية في الأطراف.

الإصابة بالعصبية الزائدة.

الصعوبة في النوم.

التقلص العفوي في العضلات عند الرضيع، ويظهر على عضلات الوجه واليدين والقدمين.

تباطؤ ضربات القلب.

انخفاض في ضغط الدم.

الإصابة بالارتجاف.





أسباب نقص الكالسيوم عند الأطفال الرضع

سوء تغذية الأم خلال فترة الحمل ونقص الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة الجنين.

نقص إمداد الطفل أثناء الولادة بكمية الأكسجين اللازمة.

يوجد بعض أنواع الأدوية التي تستخدم للعدوى البكتيرية للأطفال التي تؤثر على مستويات الكالسيوم لدى الرضيع.

وذكر موقع "medical news today" أن إصابة الأطفال بخلل جيني يسمى بمتلازمة دي جورج، والتي تؤدي إلى انخفاض مستويات الكالسيوم بالجسم.

وفق بعض الدراسات فإن إصابة الأم بداء السكري أثناء الحمل، قد يؤدي إلى إصابة الطفل بالنقص في كمية الكالسيوم بالجسم.

كما أشارت دراسة أخرى ذكرها موقع "health line" بأن الأطفال المبتسرين، الذين يولدون قبل 32 أسبوعا يكونون أكثر عرضة إلى نقص الكالسيوم.

مضاعفات نقص الكالسيوم عند الرضع

يتسبب نقص الكالسيوم في تأخير نمو الأسنان، وظهور بعض العيوب بها مثل عدم محاذاة الأسنان وارتخائها.

الضعف في نسبة التركيز لدى الطفل.

فقدان الشهية باستمرار.

يكون الطفل أكثر عرضة إلى الضعف في الجهاز المناعي، مما يعرضه إلى الإصابة ببعض الأمراض.





علاج نقص الكالسيوم عند الرضع

يمكن أن يصف الطبيب الكالسيوم كنوع من المكملات الغذائية للطفل إن لزم الأمر، ولكن عادة لا يستمر نقص الكالسيوم في الدم للرضيع لفترة طويلة، ويمكن إجراء فحص الدم للتأكد من مستوى الكالسيوم.

يجب على الأم أن تتناول الغذاء الذي يحتوي على الكالسيوم، حيث أنه يصل إلى الرضيع عن طريق الرضاعة الطبيعية.

تعرض الطفل لضوء الشمس المباشر من الخطوات المهمة حيث أنه يزيد من فيتامين د بالدم، وهذا بدوره يساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم بالجسم.

في حالة الرضاعة الصناعية يجب اختيار نوع من الحليب مدعوم بالكالسيوم، مع الحرص على الابتعاد تماما عن الحليب البقري.