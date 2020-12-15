شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية هتخلى صحتك حديد.. "عشان تبدأ سنة جديدة من غير أمراض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سنة جديدة يعنى صحة أفضل"، فالوقاية من الأمراض المزمنة والتى تهدد حياتنا بالخطر هو ما نبحث عنه جميعا وخصوصا كبار السن، فمع التقدم فى العمر يتعرضون لأشهر الامراض المزمنة ومنها "القلب، الضغط، السكر، الزهايمر، هشاشة العظام".

وقبل بداية عام 2021 يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى تساعدك على حياة صحية أفضل فى العام الجديد وفقا لما ذكره موقع Philippines وهى:

1:نظامك الغذائى هو سر صحتك، لذلك ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الخضراوات والفواكه .

2:الابتعاد عن تناول الأطعمة التى تحتوى على دهون وزيوت والوجبات السريعة، حيث إنها تزيد من خطر إصابتك بمرض السمنة والسكر وتؤثر على صحة القلب.

3: قلل من استخدام الملح فى وجباتك الغذائية، حيث إنه يؤثر على ضغط الدم ويسبب ارتفاعه المفاجئ، وفى الجانب الآخر ينصح ايضا بالحد من تناول السكريات حتى لا تؤثر على أسنانك وصحتك.

4:تناول المشروبات الكحولية، يؤدي لمشاكل صحية مثل الاضطرابات العقلية والسلوكية ، بما في ذلك الإدمان على الكحول والأمراض غير المعدية الرئيسية مثل تليف الكبد وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب ، وكذلك الإصابات الناتجة عن العنف.

5:ابتعد عن التدخين، حيث يسبب التدخين مشاكل عديدة على صحة القلب والرئتين ويزيد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية.

6:يجب فحص الدم بانتظام، وقياس نسبة السكر وفى حالة اصابتك باى امراض مزمنة ينصح بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة حتى لا تحدث أى مضاعفات.

7:الاهتمام بممارسة الرياضية يوميا، حيث أكد الخبراء والباحثون أن ممارسة الرياضة تعزز صحتك وتحميك من خطر الاصابة بالأمراض والأوبئة.

8:التزم بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.