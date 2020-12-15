شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التطعيم ضد كورونا يؤدى إلى خفض حالات دخول المستشفى والوفيات 60٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة نمذجة جديدة إلى تأثير لقاح كورونا على معدل هجوم الفيروس وخطر الإصابة، والاستشفاء، والالتهابات، حتى بدون الحماية من العدوى، حيث يمكن تحسين النتائج إذا منع اللقاح العدوى أيضًا.

وعلى الرغم من أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم قد فرضت عمليات إغلاق ، بما في ذلك إغلاق المدارس وأماكن العمل والتباعد الاجتماعي، ضربت الموجة الثانية بالفعل أجزاء كثيرة من العالم ، مما جعل اللقاح أولوية ملحة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) ملف تعريف المنتج المستهدف (TPP) للقاح COVID-19 ، والذي يتضمن معايير مثل الفعالية القائمة على السكان بنسبة 70 ٪ أو أكثر.



دراسة كندية

تم الإبلاغ عن فعالية لقاح Pfizer-BioNTech و Moderna الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا بنسبة تزيد عن 90٪ ، ليس ضد العدوى ولكن ضد الأمراض المصحوبة بأعراض، وقد سمحت هيئة الصحة الكندية ، وهي هيئة الصحة الوطنية لكندا ، بالفعل بتوزيع اللقاح السابق، وتجري مراجعة العديد من اللقاحات الأخرى للموافقة عليها.

تسعى الدراسة الحالية وفقا لتقرير موقع "medRxiv * "، إلى تحديد التأثير المحتمل لهذه اللقاحات على السكان عند توزيعها بطريقة مرتبة حسب الأولوية، حيث استندت الدراسة إلى العوامل ، والتي تغطي انتقال المرض.

كان العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن والذين يعانون من أمراض أخرى تتعايش على قائمة أولويات التطعيم لحمايتهم من المرض الشديد. جاء بعد ذلك أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا ، لكسر سلسلة الإرسال.

تم تنفيذ العدوى في كل مرحلة بنسبة 11 ٪ و 44 ٪ و 89 ٪ في الحالات بدون أعراض وخفيفة الأعراض وشديدة الأعراض ، على التوالي ، مقارنة بمرحلة ما قبل الأعراض.

كان من المفترض أن يتم إعطاء اللقاح على جرعتين ، في فترة 21 أو 28 يومًا ، على 40 ٪ من السكان المستهدفين، وسيتم إجراء التطعيم لـ 10000 من السكان يوميًا في أونتاريو بكندا، مع حدوث التحصين 6 أيام في الأسبوع ، ستظهر تغطية التطعيم بنسبة 40 ٪ في 40 أسبوعًا. لم يتم تطعيم الأطفال.

وفقًا لبيانات التجارب السريرية ، قدرت فعالية اللقاح بعد الجرعة الأولى بنسبة 52٪ و 95٪ بعد جرعتين، و إذا ثبتت إصابة الأفراد الذين تم تطعيمهم بـ لقاح كورونا ، فقد تم تقدير نفس الحماية ضد المرض الشديد. قُدِّر أن اللقاح يفترض فعالية وقائية من 14 و 7 أيام بعد الجرعة الأولى والثانية على التوالي.

استخدم الباحثون سيناريوهات مختلفة لنمذجة فعالية اللقاح في الوقاية من العدوى، وشمل ذلك فعالية منخفضة ضد العدوى ، وفعالية متساوية ضد العدوى والمرض، وتم افتراض فعالية منخفضة للأشخاص الأكبر سنًا أو الذين يعانون من حالات طبية أخرى، وكان من المفترض أن اللقاح يقلل بشكل فعال من انتشار المرض ، وفرص ظهور أعراض المرض ، وشدة المرض، كما أنهم افترضوا وجود مناعة مسبقة بنسبة 5٪ ضد الفيروس.

تم علاج كل مجموعة من 10000 شخص كما لو كان فرد واحد لديه عدوى كامنة ، مع حدوث عدوى لاحقة ، ودخول المستشفى ، والوفيات.

انخفاض كبير في معدل الهجوم والاستشفاء والوفيات

وجد الباحثون أنه في حالة عدم وجود لقاح ، ومع وجود تدخلات غير دوائية حالية ، كان من المتوقع أن يصل معدل الهجوم إلى 5.5٪. بعد التطعيم ، تم تقليل معدل الهجوم بنسبة 45٪ تقريبًا للقاح الذي يحمي فقط من المرض ، إلى 62٪ بعد التطعيم ، بافتراض فعالية متساوية ضد العدوى والمرض.

في الحالة الأولى ، انخفض عدد حالات الوفيات بنسبة 64٪ و 70٪ على التوالي بعد التطعيم، في السيناريو الثاني ، كان التخفيض بنسبة 71٪ و 77٪. في كلا السيناريوهين ، كانت أعلى فائدة في انخفاض معدل الوفيات. لم يلاحظ أي فرق كبير مع الفاصل الزمني بين 21 مقابل 28 يومًا بين جرعتي اللقاح.

كما تم تخفيض عدد أيام النوم في المستشفى ، حتى لو لم يكن اللقاح فعالاً ضد العدوى. عندما كانت الفعالية ضد العدوى أقل بنسبة 50٪ بالنسبة للحماية من المرض ، وحتى بدون فاعلية ضد العدوى ، يمكن للقاح أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 60 ٪ في الأمراض الشديدة والوفيات ، طالما أنه فعال للغاية ضد المرض والنتائج السيئة.