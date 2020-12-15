شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لا علاقة بين فيروس كورونا ومتلازمة جيلان باريه المناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار بضعة أشهر، تم ربط العديد من الأمراض الخطيرة بفيروس كورونا، بما في ذلك متلازمة جيلان باريه (GBS)، ولكن دراسة جديدة لم تجد أي ارتباط بين المتلازمة وفيروس كورونا.



متلازمة جيلان باريه

دراسات سابقة تربط بين متلازمة جيلان باري ومرض كوفيد -19

ووفقا لتقرير موقع " Thehealthsite"، فإن متلازمة جيلان باريه (GBS) هي اضطراب مناعي ذاتي حيث ينتقل الجهاز المناعي إلى حالة مفرطة ويبدأ في مهاجمة أعصاب اليدين والساقين ، مما يؤدي إلى شلل مفاجئ.

يمكن أن تتبع المتلازمة من الالتهابات البكتيرية والفيروسية الحادة ، والتي يمكن أن تسبب أعراضًا ، بما في ذلك الإحساس بالضعف والوخز، وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن تؤدي متلازمة جيلان باريه إلى دخول المستشفى.

ربطت دراسات سابقة بين متلازمة جيلان باريه والفيروس التاجي كورونا ، مشيرة إلى أن الفيروس يمكن أن يسبب الحالة، حتى أن بعض الباحثين في مدرسة روتجرز روبرت وود جونسون الطبية وجدوا أن أول إصابة لـ كورونا تسبب في تكرار متلازمة جيلان باريه لدى المريض ، كما ذكرت صحيفة Science Daily. ومع ذلك ، فإن الدراسة الأخيرة المنشورة في مجلة Brain تتعارض مع هذه الدراسات.

لم يتم العثور على ارتباط بين الأمراض

لم تجد الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة ارتباطًا مهمًا بين كورونا والحالة العصبية المحتملة الشلل وأحيانًا المميتة ، متلازمة جيلان باريه.

بالنسبة للدراسة ، قام الفريق بتقييم عدد علاجات متلازمة جيلان باريه التي تم الإبلاغ عنها إلى قاعدة بيانات الجلوبولين المناعي الوطنية NHS England بين عامي 2016 و 2019، وتمت مقارنة البيانات بعدد الحالات المبلغ عنها أثناء الوباء في النصف الأول من عام 2020.

كان معدل الإصابة السنوي بـ متلازمة جيلان باريه الذي تم علاجه في مستشفيات المملكة المتحدة بين عامي 2016 و 2019 1.65-1.88 لكل 100000 فرد، وانخفضت حالات الإصابة بـ متلازمة جيلان باريه بنسبة 40-50 % بين مارس ومايو 2020 ، مقارنة بنفس الأساليب في 2016-2019.

صرح مؤلف الدراسة ستيفن كيدي ، "لم يكن هناك زيادة في حدوث متلازمة جيلان باريه خلال الموجة الأولى من Covid-19 ؛ بدلاً من ذلك ، كان هناك انخفاض ، وبالتالي لا يمكن إجراء أي صلة سببية لـ كورونا -بـ متلازمة جيلان باريه ".

قام الفريق أيضًا بفحص البنية الجينية أو البروتينية لفيروس كورونا، لتحديد ما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية قد تؤدي إلى متلازمة جيلان باريه، ولم يجدوا أي ارتباط.