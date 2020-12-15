شكرا لقرائتكم خبر عن أول 10 أيام بعد مغادرة المستشفى تحمل مخاطر عالية لمرضى كورونا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر عدد متزايد من الدراسات أنه في الأشهر الأولى بعد إقامتهم في المستشفى بسبب فيروس كورونا، يواجه المرضى مخاطر عالية من المشاكل الصحية المستمرة.

ولكن وفقًا لدراسة جديدة في مجلة JAMA قام بها فريق من جامعة ميشيغان ونظام VA Ann Arbor للرعاية الصحية، فإن الأسبوع والنصف الأول قد يكون خطيرًا بشكل خاص.



البقاء بالمسشتقيات أول 10 أيام

كان لدى مرضى كورونا خطر أعلى بنسبة 40٪ إلى 60٪ من العودة إلى المستشفى أو الموت في الأيام العشرة الأولى، مقارنة بالمرضى المماثلين الذين عولجوا في نفس المستشفيات خلال نفس الأشهر بسبب قصور القلب أو الالتهاب الرئوي.

ومع ذلك ، في الشهرين الأولين ، توفي 9٪ من مرضى كورونا الذين نجوا من العلاج في المستشفى ، وعانى ما يقرب من 20٪ من انتكاسة أعادتهم إلى المستشفى، هذا بالإضافة إلى 18.5٪ ممن ماتوا أثناء مكوثهم في المستشفى.

قارن الباحثون نتائج ما بعد المستشفى لما يقرب من 2200 من الذين نجوا من دخول المستشفى في 132 مستشفى في فرجينيا لفيروس كورونا هذا الربيع وأوائل الصيف ، مع نتائج لما يقرب من 1800 مريض مشابه نجوا من الإصابة بالالتهاب الرئوي الذي لم يكن له علاقة بـ كورونا ، و 3500 من الذين نجوا من الإقامة المرتبطة بقصور القلب ، خلال نفس الوقت.

ووفقا لمؤلف الدراسة بالمركز الطبي الأكاديمي بميشيجان، فإنه مع دخول مئات الآلاف من الأمريكيين الآن إلى المستشفى لحالات خطيرة من كورونا ، تعمل المستشفيات على توفير الأسرة لزيادة مستمرة ، وتشير الدراسة إلى الحاجة إلى يقظة خاصة في الأيام الأولى بعد الخروج.

وأضاف :" بمقارنة النتائج طويلة المدى لمرضى كورونا، بنتائج المرضى الآخرين المصابين بأمراض خطيرة، نرى نمطًا من المخاطر أكبر من المعتاد في أول أسبوع إلى أسبوعين، والتي يمكن أن تكون فترة محفوفة بالمخاطر لأي شخص .

جميع المرضى باستثناء 5 ٪ كانوا من الذكور ، والنصف الآخر من السود ، وهو ليس ممثلاً على المستوى الوطني ولكنه يركز على مجموعتين عاليتي الخطورة. ولكن داخل المحاربين القدامى الذين تمت دراستهم ، كان العامل الوحيد الذي أحدث فرقًا كبيرًا في النتائج هو العمر. توفي حوالي نصف المحاربين القدامى في السبعينيات والثمانينيات من العمر في 60 يومًا بعد مغادرة المستشفى.

إجمالًا ، أمضى 2179 مريضًا من كورونا ما مجموعه 27496 يومًا في المستشفى ، وأمضى 354 من الذين أعيد إدخالهم ما مجموعه 3728 يومًا إضافيًا في المستشفى.

شملت الدراسة المرضى الذين يعانون من جميع الحالات الثلاثة، والذين بدأت إقامتهم في المستشفى في الفترة من 1 مارس إلى 1 يونيو ، وغادروا المستشفى قبل 1 يوليو.