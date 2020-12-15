إدارة الدواء الأميركية: لا توجد مخاوف تمنع ترخيص لقاح موديرنا ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:15 مساءً - منذ 38 دقيقة

مع بدء بعض الدول منها الولايات المتحدة من مرحلة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، يتسائل الكثيرين عن الأعراض الجانبية التي قد تسببها اللقاحات.

قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “إف دي آيه”، الثلاثاء، إنه لا توجد أية مخاوف تمنع ترخيص لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت “FDA” قبل يومين من اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات التي ستنظر في الترخيص العاجل لموديرنا، حيث أن النتائج وبيانات السلامة تلبي التوصيات والتعليمات المتعلقة بالترخيص الطارئ للقاحات كورونا.

وكانت هذه اللجنة الاستشارية قد أوصت بترخيص لقاح فايزر – بيونتك الخميس الماضي، وأقرته إدارة الدواء الجمعة.

وأضافت أن موديرنا قدمت من المعلومات ما يكفي لبيان فعالية اللقاح، والذي تصل فيه نسبة الفعالية إلى 94 في المئة.

وقالت إدارة الدواء إنها توصي بتتبع حالات أصيبت بشلل نصفي بالوجه، والتي تعرف باسم “شلل بيل”، والذي يتسبب بضعف مؤقت في جهة واحدة من الوجه، ولكنها تتحسن خلال أسابيع، والتي ظهرت لدى بعض الحالات التي تلقت جرعات من اللقاحات، ولكن حتى الآن لا يوجد علاقة سببية واضحة بين الأمرين، وفق تقرير نشره موقع شبكة “سي إن بي سي”.

واشترت الولايات المتحدة 200 مليون جرعة من لقاح موديرنا لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية مؤخرا.

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول فبراير، وجميع السكان بحلول يونيو.