سلطنة عمان تصدر ترخيصا لاستيراد لقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت وزارة الصحة بسلطنة عمان، الثلاثاء، ترخيصا لاستيراد لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا، للفئة العمرية من 16 عاما فما فوق.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء جاء ضمن "جهود ضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ، حسب السياسات التي تقرها الوزارة".



وأضافت أن الترخيص تم "بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قدمت من قبل شركة (فايزر) الأمريكية، فور استلامها في 26 نوفمبر الماضي، والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية".