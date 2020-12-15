شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: لا حماية للقاح من كورونا بدون الجرعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة أمريكية ضرورة حصول الأشخاص على جرعة ثانية من لقاحات كورونا، فى غضون أسابيع قليلة للحصول على الحماية الكاملة ضد الفيروس المستجد.

ووفقا لتقرير موقع " CNBS" الأمريكي، أكد أطباء الرعاية الأولية بجامعة ميشيجان، أن هناك العديد من العوامل والسلوكيات التي تمنع العديد من الأشخاص ذوي النوايا الحسنة من إكمال عملية التطعيم المكونة من خطوتين ، مثل تلك الموصى بها للقاحات كورونا، فنحن بحاجة إلى توفير كل ما هو ضروري لدعم أولئك الذين يتلقون الجرعة الأولى للتأكد من إكمالهم للجرعة الثانية."

تم إثبات هذا النقص في استكمال اللقاحات الأخرى ذات الجرعتين ، مثل تلك التي تمنع الحالات الأقل عدوى والأقل فتكًا ، مثل القوباء المنطقية ، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، والتهاب الكبد B.

ولكن اللقاحات التي تتطلب أكثر من جرعة واحدة تخلق تحديات سلوكية وبيئية إضافية ، بما في ذلك تقارير الآثار الجانبية ، والادعاءات الكاذبة المتعلقة بسلامة اللقاح ، والحواجز اللوجستية ، وتسييس البرنامج ، مما قد يمنع الأشخاص من الحصول على التطعيم أو العودة للمرة الثانية.

ستشمل مجموعات التطعيم بطاقة يمكن لمقدمي الخدمات الصحية توزيعها عند إعطاء الجرعات الأولى ، للمساعدة في تثقيف المرضى حول اللقاح وللتشجيع على الجدولة المسبقة لمواعيد الجرعة الثانية.

ستشمل عناصر المراسلة المخصصة لبرنامج دعم لقاح كورونا ما يلي: