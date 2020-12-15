شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الشاى فوائدها الصحية تجعلها "مشروب شتوى مثالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم بـ "يوم الشاي العالمي" في 15 ديسمبر من كل عام، إذ يعتبر الشاي أحد المشروبات التي يتم استهلاكها على نطاق واسع وهو منتشر في جميع أنحاء العالم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد بعض أنواع الشاى الصحية بحسب ما نشره موقع timesnownews وهى:

الشاي الأخضر

أصبح الشاي الأخضر شائعًا بين الجماهير ولأسباب وجيهة، هذا الشاي غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يوفر فوائد للقلب والرئتين والثدي والجلد والمعدة، يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي والدورة الدموية والقلب والأوعية الدمويةعلاوة على ذلك ، فإنه يوفر فوائد فقدان الوزن.



الشاي الأخضر

شاي البابونج

اكتسب هذا النوع من الشاي مكانة بارزة بمرور الوقت ويحتوي على البابونج كمكون رئيسي، عشب البابونج له خصائص علاجية لهذا الشاي خصائص مدمرة ويمكن أن يساعد بشكل كبير في محاربة الأرق ومشاكل النوم، يمكن أن يعمل أيضًا كمعزز للمزاج.



شاي البابونج

شاي الليمون

يحتوي على الليمون كمكوناته الرئيسية ، وهو أحد أكثر الأصناف المتاحة شيوعًا،الليمون هو مصدر لفيتامين سي الذي يجعل هذا الشاي مقوي للمناعة، يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة القلب وتعزيز الحالة المزاجية.



شاى الليمون

شاي الزنجبيل

المكونات الرئيسية لهذا الشاي الزنجبيل الفوائد الصحية التي يقدمها بسبب مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تهدئة الجسم عن طريق تقليل الالتهاب، يمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة الغثيان وأعراض آلام الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبرد والإنفلونزا.



شاي الزنجبيل

شاى بو-إيره

يعتبر النوع من الشاي المعروف لدى دولة الصين بأكثر هو نوع من الشاي المخمر، إذا كنت تبحث عن مجموعة متنوعة من الشاي توفر فوائد لفقدان الوزن ، فإن شاي بو-إيره هو الأفضل لك. تتضمن بعض الفوائد الصحية العديدة التي يقدمها تحسين المزاج ، وتعزيز الوظيفة الإدراكية الصحية ونظام الدورة الدموية.