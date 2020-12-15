بالأسماء والصور: نجوم نباتيون لا يأكلون اللحوم

يتبع بعض المشاهير نظام غذائي بعيد عن اللحوم باعتبار انهم نباتيين، ولأسباب مختلفة منها صحية أو بسبب الرشاقة والحفاظ على جسم رشيق، اهتم عدد كبير من النجوم حول العالم باتباع نظام غذائي مختلف حيث يرفضون تناول اللحوم تماما كخطوة أولى لأن يصبحوا "نباتيين". وهناك العديد من نجوم هيوليوود اختاروا النظام النباتي مثل كيت وينسلت وناتالي بورتمان بجانب ليام هيمسورث وديمي مور وغيرهم الكثيرين . اقرئي ايضا: بالصور: ملكات جمال أصبحن ممثلات بين الأمس واليوم ويعتبر الكثيرون أن هذا النظام الغذائي مثالي للحفاظ على الوزن ولضمان حياة صحية أكثر ومنهم النجم عمرو دياب والإعلامي باسم يوسف.. تابعوا الصور والأسماء لأشهر النجوم الذين لا يأكلون اللحوم. اقرئي ايضا: بالصور: هذه مهن النجوم قبل الشهرة! بالصور: نجمات حملن لقب الزوجة الثانية أو الضرّة! بالصور: نجمات وقعن ضحية الفستان الطائر

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