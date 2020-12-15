السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من الثلاثاء، لجميع المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك عبر تطبيق "صحتي" من خلال الرابط http://onelink.to/yjc3nj.



وأكدت "الصحة" أمان وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن التطعيم سيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً; أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتستهدف المرحلة الأولى أيضا من لديهم مرضان اثنان أو أكثر من أمراض الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد أمراض الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 و40، فيما تستهدف المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وكانت السعودية أعلنت سابقاً أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفاعلية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.