شكرا لقرائتكم خبر عن سائل يحوّل الصحراء إلى أرض صالحة للزراعة في ساعات قليلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنتجت الشركة النرويجية الناشئة «Desert Control» سائلا يمكنه تحويل الصحراء القاحلة إلى أرض صالحة للزراعة خلال ساعات قليلة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة «Desert Control» يتكون سائل نانوكلاي «Liquid Nanoclay» من الماء والطين فقط ولا توجد أي مواد كيميائية إضافية، وتم تصميمة ليتم رشه على الأرض الجافة أو التربة الصحراوية مما يؤدي إلى إنشاء شبكة للاحتفاظ بالمياه في قطاع التربة.

ويساعد هذا السائل على الاحتفاظ بالمياه بنسبة تصل من 50% إلى 65٪، مما يعني كمية أقل من المياه المطلوبة وتخفيضات كبيرة في التكلفة، وتربة أكثر قوة وإنتاجية أعلى.

ويتم إحضار وحدات الخلط الخاصة بالشركة في الموقع مباشرة، حيث يتم مزج الخليط في الموقع. ويتم تطبيقه باستخدام تقنيات الري التقليدية أو الحقن المباشر في أنظمة الري بالمياه.

ويشبع المزيج التربة بعمق 40-60 سم، ويحتفظ بالمياه مثل الإسفنج. ولذلك عندما يتم توزيعه على التربة، فإنه يغلف كل حبة رمل بشكل مثالي وينشر الطين بشكل مثالي في الرمال دفعة واحدة.

وبالتالي يحتفظ السائل بالمغذيات في التربة بشكل أفضل، مما يمكن المحصول من الحصول على المزيد من العناصر الغذائية وينمو بشكل أفضل.

ووفقا لموقع سي إن إن: سائل «نانوكلاي» تم ابتكاره من قبل العالم النرويجي كريستيان أوليسن.