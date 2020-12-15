شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ممرضة فى نيويورك تتلقى لقاح فايزر الأمريكى لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أن ممرضة وحدة العناية المركزة ساندرا ليندسى كانت أول شخص فى نيويورك يحصل على لقاح فايزر الجديد لـ كورونا، ومن بين الأشخاص الأوائل فى الولايات المتحدة الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا المُصرح به من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأعطيت ساندرا ليندسي، ممرضة وحدة العناية المركزة في مركز لونج آيلاند الطبى في نيويورك، اللقاح، وأعطت الدكتورة ميشيل تشيستر، مديرة الخدمات الصحية للموظفين بشركة Northwell Health حقنة اللقاح لـ ساندرا.

وقالت ليندسي بعد ذلك مباشرة: "إنها لم تشعر بأي اختلاف عن أخذ أى لقاح آخر".

وفي وقت سابق، قالت ليندسي: "ليس لدي خوف أنا أثق في العلم.. مهنتي متجذرة بعمق في العلم لكن ما لا أثق به هو الإصابة بكورونا لأنني لا أعرف كيف سيؤثر على وعلى الأشخاص من حولي الذين يمكنني نقل الفيروس إلى.

وقالت الدكتورة ميشيل تشيستر إن مجموعة اللقاح لإدارة الحقنة "عملت بشكل مثالي".

وقال مايكل داولينج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نورثويل هيلث، إن نظام المستشفى الإقليمي قد شهد أكثر من 100 ألف مريض مصابين بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن حقنة اللقاح استمرت ثوانٍ فقط، إلا أنها تمثل لحظة محورية في التاريخ: رمزًا للسرعة العلمية والصراع؛ من العبء الساحق الذى يتحمله عمال الرعاية الصحية؛ رحلة نيويورك منذ أيامها المظلمة كمركز للوباء.

من خلال الحقنة والجرعة الثانية فى غضون 21 يومًا ستتمكن Lindsay من زيارة العائلة والأصدقاء والزملاء والمرضى بأمان أكبر وسرعان ما سيفعل ذلك أيضًا ملايين الأمريكيين.

وقال داولينج "هذه لحظة خاصة .. يوم خاص.. هذا ما كان الجميع ينتظره".

وقالت ليندسي إنها تريد إلهام الآخرين للتطعيم.

وقالت لشبكة CNN: "أريد أن أكون جزءًا من الحل لوضع حد لهذا الوباء بشكل نهائي".

وقد تلقى الناس في عدد قليل من البلدان الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة لقاح Pfizer-BioNTech بعد أن وافقت حكوماتهم على استخدامه في وقت سابق.

بالإضافة إلى ذلك تلقى 21.720 شخصًا بالفعل هذا اللقاح كجزء من تجارب المرحلة 3 التى اختبرت فاعليته. (من بين هؤلاء ، كانت هناك ثماني حالات فقط لكورونا، مقارنة بـ 162 حالة بين أولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا).

ومع ذلك فإن ليندسي هي من بين أول من حصلوا على اللقاح الآن بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليه للاستخدام فى حالات الطوارئ، وأعطت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الموافقة على إعطائها للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر.