شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: استرازينيكا تتقدم بطلب للحصول على موافقة لقاح كورونا فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤولون أمريكيون أن شركة استرازينيكا المالكة للقاح جامعه أكسفورد المحتمل لفيروس كورونا قد تطلب من إدارة الغذاء والدواء الموافقة على لقاح فيروس كورونا بحلول فبراير المقبل، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ،أكد منصف الصلاوي كبير مستشاري عملية "وارب سبيد" الأمريكية إنه من المقرر الآن الانتهاء من التجارب الأمريكية على لقاح أكسفورد بحلول يناير، وقد تتقدم الشركة بطلب للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء فى فبراير.

يأتى ذلك بعد أن تعرضت تجربة لقاح أكسفورد بأمريكا للعديد من التأخيرات ، بما في ذلك توقف مؤقت بسبب مشكلة نادرة في الحبل الشوكي لدى أحد المشاركين في المملكة المتحدة، ووجدت التجارب التي أجريت في المملكة المتحدة والبرازيل أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 70٪ في المتوسط ​​، و90٪ فعال في ذراع واحدة أعطت نصف الجرعة الأولى عن طريق الصدفة، ومن المقرر أن تحتوي التجربة الأمريكية على اللقاح الذي صممته جامعة أكسفورد، على بيانات كافية لمعرفة ما إذا كان يعمل في أواخر يناير 2021.

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وأعلن الدكتور السلاوي أيضًا إن شركة جونسون يمكنها تقديم طلب الموافقة في نفس الوقت تقريبًا، حيث بدأت شركة جونسون أند جونسون تجربتها في وقت لاحق ، لكنها قامت بتجنيد أكثر من 38الف شخص ولن تقوم بتجنيد المزيد لأنه تم الإبلاغ عن عدد كافٍ من الأمراض في المجموعة حتى تتمكن الشركة من إغلاق الدراسة، ولا توجد نتائج منشورة حتى الان.

وتأمل الولايات المتحدة في الحصول على لقاحات كافية لفيروس كورونا لتلقيح أي شخص بالغ ومراهق أكبر سنًا يريد اللقاح بحلول الصيف، وأبرمت استرازينيكا صفقة مع الولايات المتحدة للحصول على 150 مليون جرعة كافية لإعطاء نظام الجرعتين إلى 75 مليون شخصمن لقاح فيروس كورونا.