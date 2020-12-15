شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ماتريد معرفته عن مرض التصلب المتعدد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض التصلب المتعدد هو من الأمراض التي تعيق خلايا الدماغ والحبل النخاعى، حيث يهاجم الجهاز المناعى وتحديد ألياف الأعصاب، مما ينتج عنه مشاكل في الاتصال بين دماغك وبقية الجسم، طبقا لتقرير نشر في موقع verywellhealth.

كيف يصيب مرض التصلب المتعدد جسم الانسان؟

هو مرض يصيب خلايا المخ ويؤثر على الحبل النخاعى مما ينتج عنه تلف وتدهور في الاعصاب.

ما أبرز أعراض التصلب المتعدد؟

أهم اعراض المرض هو فقدان القدرة على الحركة والمشى نهائيا أو بدرجات متفاوتة، الإصابة بالرعاش وتشتت مشاكل الرؤية وصعوبة الكلام لدى بعض الحالات.

كيف يؤثر مرض التصلب المتعدد على العين؟

قد يتسبب المرض في فقدان الرؤية بشكل جزئى او كلى، فضلا عن الشعور بالالم اثناء حركة العين، او الإصابة برؤية مزدوجة أو رؤية ضبابية.

ما أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد؟

نقص المغذيات وأمراض الغدة الدرقية وارتعاش العضلات هو أحد الأسباب التي تتسبب في الإصابة بالمرض، أو وجود ورم في المخ، أو الشلل الدماغى أو الإصابة بالالتهابات ، مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، أو الفشل الكلوى.

كيف يتم فحص المصابين بمرض التصلب المتعدد؟

يتم الكشف عن المرض من خلال اختبار الدم للتأكد من استبعاد امراض أخرى مشابة للمرض، فضلا عن البزل الشوكى الذى يتم استخراجه من خلال عينة من قبل السائل الدماغى النخاعى من قناتك الشوكية لتحليلها في المختبر، أو من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي، والذي يمكن أن يكشف عن مناطق مرض التصلب المتعدد (الآفات) في الدماغ والحبل النخاعي.