شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتحسين اليقظة واللياقة البدنية.. منها قضاء الوقت فى الطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت صحة الأفراد النفسية والجسدية العامة فى العالم للخطر بشكل كبير خلال عام 2020 ، بسبب القيود الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اقتراب نهاية العام ، إليك بعض النصائح لـتحسين اليقظة واللياقة البدنية، وفقا للتقرير الذى نشره موقع timesnownews كالتالى:

قضاء المزيد من الوقت في الطبيعة

يمكنك قضاء المزيد من الوقت في الطبيعة، فهو لا يحسن اليقظة ويساعد في السيطرة على صحتنا العقلية فحسب، ولكن قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يعني أيضًا المزيد من النشاط البدني، تأكد من قضاء ما لا يقل عن نصف ساعة في الهواء المفتوح، سواء كان ذلك في ممارسة الرياضة أو الجري أو مجرد المشي.



قضاء الوقت مع الطبيعة

شرب الماء:

يعتبر شرب الماء ضروري لعمل جسم الإنسان ومع ذلك ، فإننا غالبًا ما نميل إلى تجاهل أهمية شرب كمية كافية من الماء ، خاصة خلال فصل الشتاء لأننا لا نشعر بالعطش، تأكد من أنك تشرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء كل يوم ، وسوف تبدأ في ملاحظة اختلاف في صحتك.



شرب الماء

ممارسة الرياضة المنزلية

غيرت كوورنا من الطريقة التي اعتدنا عليها في ممارسة التمرينات، من عضويات الصالة الرياضية، أو ارتياد الأندية والمراكز الشبابية وتحول الأفراد ممارسة التمارين المنزلية ومع ذلك، وهى عادةروتينية، يمكنك تحويلها إلى متعة يومية، بطرق بسيطة عن طريق تغيير التمارين، وصنع مقاطع فيديو للتمرين ،وتحفيز أصدقائك على وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام ، أو من خلال مشاركة أفراد عائلتك في جلسات التمرين.



التدربيات الرياضية

وقت بلا إنترنت

من خلال ممارسات العمل من المنزل والدروس عبر الإنترنت والطرق الافتراضية الأخرى لإجراء الأنشطة، أصبح الأشخاص مرتبطون بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والشاشات الأخرى، من وقت الاستيقاظ وحتى النوم، لا ينظر الناس إلى هواتفهم فحسب، بل يشاهدون أيضًا أنشطة متعلقة بالعمل في أذهانهم، هذا ليس صحيًا لصحتهم العقلية ويمكن أن يؤدي إلى الإجهاد المفرط.



العمل من المنزل

اختبر صحتك

بعض النظر عن العمر، يجب أن نواصل المشاركة بنشاط في مراقبة معاييرنا الصحية، كثرة تحاليل الدم واختبارات الأمراض والحالات الشائعة خاصة تلك التي تسري في الأسرة للوقاية منها وتشخيصها مبكرًا والحصول على العلاج المناسب لتجنب المضاعفات.